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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۱

انتخابات پارلمانی تاجیکستان برگزار شد

انتخابات پارلمانی تاجیکستان برگزار شد

رسانه ها از برگزاری انتخابات پارلمانی تاجیکستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، انتخابات پارلمانی تاجیکستان امروز یکشنبه با هدف انتخاب معاون های جدید مجلس عوام پارلمان ملی برگزار شد.

ناظران انتخاباتی تاجیکستان اعلام کردند که انتظار می رود امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که هم اکنون 55 کرسی از 63 کرسی پارلمان را از آن خود کرده، همچنان اکثریت را در انتخابات حفظ کند.

دبیرکل کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان از رقابت 288 نامزد برای 63 کرسی مجلس قانونگذاری این کشور خبر داده و اعلام کرده است که 103 نامزد از طرف احزاب و 79 نامزد دیگر به صورت مستقل نامزد شده اند.

این درحالیست که اپوزیسیون، رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس حزب دموکرات مردمی را که قدرت را از سال 1992 در دست دارد، به گسترش فقر متهم کرده اند.

کد مطلب 2509240

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