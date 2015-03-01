مجتمع جوانه حریف شاگردان خانلرخانی نشد/صدرنشینی شهرداری ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز هفته ششم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور جام خلیج فارس در حالی پیگیری شد که تیم شهرداری ورامین توانست با برتری مقابل مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه علاوه بر بازگشت به صدر جدول، یک گام با تکرار قهرمانی فصل گذشته خود فاصله داشته باشد.

تیم شهرداری ورامین که صبح امروز و در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور توانست در یک بازی برتر و حساب شده تیم بانک شهر را با نتیجه 5 بر 3 شکست دهد، در هفته ششم با روحیه ای مضاعف به مصاف تیم مجتمع جوانه رفت.

در طرف مقابل تیم مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه در هفته پنجم لیگ برتر تکواندو در یک دیدار یک طرفه با نتیجه هشت بر صفر مقابل تیم قدرتمند دانشگاه آزاد اسلامی شکست خورد و می خواست برای اعاده حیثیت مدافع عنوان قهرمانی را در هفته ششم شکست دهد.

تیم شهرداری ورامین که تا پایان هفته چهارم لیگ برتر با یک بازی کم تر در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت، با توجه به استراحت تیم استیل البرز صدرنشین، تلاش داشت تا با برتری مقابل مجتمع جوانه در فاصله یک هفته مانده تا پایان رقابت های لیگ، بار دیگر به صدر جدول رده بندی باز گردد.

تیم شهرداری ورامین که با کسب عنوان قهرمانی فصل گذشته رقابت های لیگ برتر تکواندو به عنوان مدافع عنوان قهرمانی در این مسابقات حاضر است تلاش می کند تا با تکیه بر دانش و توانمندی سرمربی بومی خود پیام خانلرخانی و استفاده از بازیکنانی نظیر سجاد مردانی، بهنام اسبقی، محمد کاظمی و میلاد بیگی بار دیگر بر سکوی قهرمانی بیاستد.

فضای همدلی و اتحاد تیم شهرداری ورامین سبب شده تا این تیم در طی دو سال اخیر به موفقیت های بزرگی از جمله قهرمانی در لیگ برتر و جام باشگاه های آسیا برسد و در سایه حمایت مسئولان شهرداری، این موفقیت ها همچنان ادامه دارد.

تیم شهرداری ورامین در دیدار با تیم مجتمع جوانه نیز همانطور که کارشناسان پیش بینی می کردند، بازی سختی را پیش رو نداشت و توانست در یک بازی برتر و حساب شده با نتیجه 5 بر 3 مقابل حریف خود به برتری دست پیدا کند.

فرهاد عبدالهی، سیداحمد خسروفر، علی پاکدین، حمیدرضا بیات و سجاد مردانی از تیم شهرداری ورامین برنده از شیاپ چانگ خارج شدند و بردهای تیم جوانه توسط محمد سلیمانی، شاهین پورمنصور و محمدصادق طالبی بدست آمد

گفتنی است شهرداري ورامين، صنايع استيل البرز، دانشگاه آزاد، بانك شهر، مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه، پاس قوامين و شهرداري شهر انديشه 7 تيم حاضر در اين رقابتها هستند