دستگاه های اجرایی در بحث نشاط اجتماعی جامع تر برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی بعدازظهر یکشنبه در کارگروه تخصصی فرهنگی و اجتماعی خراسان جنوبی اظهارکرد: در این راستا باید از تجربیات گذشتگان استفاده کنیم و تأثیر بخش های مختلف در این زمینه دیده شود.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با سبک زندگی، تصریح کرد: علاوه بر باورهای دینی ما در این زمینه، نیاز جامعه به این موضوع سبب شده که ایشان سبک زندگی را مطرح کرده و روی آن تأکید خاصی داشته باشند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخراسان جنوبی از دستگاه های اجرایی خواست تا برای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری حضور جدی داشته باشند.

حسینی بر مدیریت فضاهای مجازی و رسانه ای تأکید کرد و گفت: موضوع فضای های مجازی واقعیتی است که در جامعه وجود دارد و با پاک کردن صورت مسئله چیزی درست نمی شود.

وی با بیان اینکه اگر خود ما نتوانیم این فضاها را مدیریت کنیم، توسط دیگران مدیریت می شویم، بیان کرد:مدیریت یعنی اینکه اثرات منفی این فضاها برطرف و مزایایی آن تقویت شود و نیاز است همه دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در این زمینه حضور و نگاه فرهنگی به این مسائل داشته باشند.

بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل های استان بلااستفاده مانده است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخراسان جنوبی در ارتباط با اجرای طرح مشاوران مذهبی در مدارس استان، افزود: این یک طرح مطلوب و ارزنده است اما باید در ارزیابی مشاوران مذهبی نهایت دقت انجام شود.

حسینی ادامه داد: باید تلاش کنیم تا ارتباط کارشناسان و مشاوران این طرح با جوانان و جامعه هدف طرح بیشتر شود.

وی به تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: در این ایام باید روی فرهنگ سازی در بین مردم تأکید شده و معرفی استان در دستور کار دستگاه ها قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارخراسان جنوبی با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل های استان بلااستفاده مانده است، افزود:خراسان جنوبی دارای پتانسیل های خوبی در زمینه گردشگری و استفاده از کویر است و باید برای سرمایه گذاری در این بخش فرهنگ سازی شود.

حسینی با اشاره به بررسی پیش نویس طرح سامان دهی تعطیلات رسمی کشور در کارگروه، بیان کرد: در این طرح باید به مناسبت های ملی و مذهبی توجه شود و بر اساس آن هر دستگاهی نظرات خود را مطرح کند.

وی از اعضای کارگروه خواست تا موارد تعیین شده در این طرح با نگاه جامع تری مورد بررسی قرار دهند و با نگاه به مسائل ملی و کشوری در مورد این طرح نظر دهند.