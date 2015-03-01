۱۱۰۰ یتیم تحت پوشش كميته امداد امام خمينی (ره) استان سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلي انتظاري صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان ضمن اشاره به اینکه یک هزار و ۱۱۴ نفر از ايتام استان تحت پوشش این نهاد هستند اظهار داشت: سرانه دريافتي ماهانه اين تعداد ايتام در سالجاري یک ميليون و ۵۶۶ هزار و ۶۲۳ ريال بوده است كه از اين حيث استان داراي رتبه سوم كشوري است.

وی گفت: جمع كمك پرداختي توسط حاميان طرح اكرام ايتام استان سمنان در ۱۱ ماه گذشته مبلغي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۵۲ ميليون و ۱۸۳ هزار و ۱۲۴ ريال بوده است.

حمایت ۱۱۰۷ نفر در طرح محسنین

مدير كل كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان ادامه داد: تعداد یک هزار و ۱۰۷ نفر از فرزندان خانواده هاي تحت پوشش این نهاد نيز در طرح ويژه محسنين توسط یک هزار و ۶۹۸ نفر از خيرين استان حمايت مي‌شوند و جمع كمك اين تعداد خيرين در طرح محسنين طی سالجاري بالغ بر دو ميليارد و ۵۴۱ هزار و ۴۵۰ هزار و ۶۶۷ ريال بوده است.

انتظاری با بيان اينكه تعداد یک هزار و ۷۶۳ نفر از افراد نيازمند استان سمنان نيز در طرح شفاء مورد حمايت قرار مي‌گيرند، افزود: در ۱۱ ماه سالجاري مبلغي حدود یک ميليارد و ۹۰۱ ميليون و ۲۰۷ هزار و ۵۶۹ ريال برای كمك به اين افراد توسط خيرين پرداخت شده است.

وی همچنين از پرداخت كمك جهیزيه به نوعروسان به ارزش شش ميليارد و ۷۸۰ ميليون ريال به ۳۳۹ نفر از دختران تحت پوشش كميته امداد استان طی سالجاري خبر داد و گفت: در همين مدت هديه ازدواج به ارزش یک ميليارد و ۷۵ ميليون ريال به ۲۱۵ نفر از پسران خانواده های تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان نیز پرداخت شده است.

اجرای ۵۱۴ طرح اشتغالزايی در استان سمنان

این مقام مسئول گفت: از ابتدای سالجاری تاكنون ۵۱۴ طرح اشتغالزايی به مبلغ ۴۲ ميليارد و ۱۷۵ ميليون ریال از سوی اين نهاد اجرا شده است.

انتظاری ضمن اشاره به اجرای طرح های اشتغالزایی ویژه مددجویان و اقشار نیازمند طی سالجاری از محل بند د تبصره ۱۷ قانون بودجه سالجاری و منابع داخلی توسط كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان، اظهار داشت: در صورت تحقق اعتبارات از طرف بانك های عامل یك هزار و ۵۰۰ شغل با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال اجرا می شود.

وی به فعالیت های آموزشی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان نیز اشاره داشت و افزود: پنج هزار و ۵۵ مورد به مبلغ هشت میلیارد و ۲۰۵ میلیون ریال از تعهدات این نهاد در خصوص فعالیت های آموزشی بوده كه تاكنون تعداد دو هزار و ۲۴۴ مورد به مبلغ یك میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۹۷ هزار و ۱۹۴ ریال انجام شده است.

ستعداد سنجی و مشاوره شغلی از سوی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان

عضو كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان سمنان خاطر نشان ساخت: یكی از اقداماتی كه از سوی كمیته امداد امام خمینی(ره) استان انجام شده، استعداد سنجی و مشاوره شغلی است كه با هدف نظارت بر اجرای فعالیت های اشتغال از سوی كارشناسان ناظر و به منظور پایداری طرح ها، رفع مشكلات و ... انجام می گیرد.

انتظاری گفت: كارشناسان شهرستانی از ابتداری سالجاری پنج هزار و ۷۹۲ مورد بر فعالیت های اشتغال نظارت كرده اند كه از این تعداد یك هزار و ۳۴۸ مورد از سوی كارشناسان مركز بوده است.

وي خاطرنشان كرد: در ۱۱ ماه گذشته تعداد ۶۴۹ مورد كمك هزينه خريد جهيزيه عروس به ارزش ۹ ميليارد و ۲۸۰ ميليون ريال پرداخت شده است، همچنين ۹۵ مورد كمك به ازدواج مجدد بانوان تحت حمايت كميته امداد امام خميني(ره) استان به ارزش یک ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال پرداخت شده است.

۱۶۹۲۷ خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان

مدير كل كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان تعداد كل افراد تحت پوشش اين نهاد را ۳۲ هزار و ۱۳۸ نفر با ۱۶ هزار و ۹۲۷ خانوار عنوان كرد و گفت: تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۵ نفر و هفت هزار و ۲۳۵ خانوار تحت پوشش در طرح عادي، تعداد شش هزار و ۴۲۴ نفر و چهار هزار و ۶۲ خانوار تحت پوشش در طرح شهيد رجايي و تعداد ۱۱ هزار و ۴۲۹ نفر و پنج هزار و ۶۳۰ خانوار تحت پوشش طرح اقشار نيازمند هستند.

انتظاري همچنين تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان را ۱۱ هزار و ۹۱۰ نفر اعلام كرد و گفت: تعداد خانوار زنان سرپرست خانوار نيز هفت هزار و ۲۷۹ خانوار است.

وي از وجود یک هزار و ۶۰ زنداني مورد حمايت كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان نیز خبر داد و گفت: تعداد ۴۵۴ خانوار زنداني نيز مورد حمايت كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان هستند.

برپایی جشن نیکوکاری در ۵۸۲ پایگاه ثابت و سیار

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه جشن نیکوکاری امسال به لحاظ مصادف شدن با ایام فاطمیه، با شعار اکرام فاطمی و شور نیکوکاری برگزار می شود گفت: برای برگزاری این جشن ۵۸۲ پایگاه ثابت و سیار در نظر گرفته شده است که ۷۶۹ نفر در برگزاری برنامه های جمع آوری کمک های مردمی، اقدام خواهند کرد.

انتظاری همچنین گفت: ۴۳۳ مدرسه در سطح استان نسبت به جمع آوری کمکهای دانش آموزی اقدام خواهند کرد.

وی گفت: در سمنان ۱۴۳ پایگاه، دامغان ۷۷ پایگاه، شاهرود ۱۳۱ پایگاه، گرمسار ۷۷ پایگاه، مهدیشهر ۷۵ پایگاه، میامی ۴۵ پایگاه، آرادان ۳۳ پایگاه و در سرخه نیز ۲۷ پایگاه کمک های مردمی جمع آوری می شود.

پرداخت بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال مستمری به مددجویان

این مقام مسئول جمع كمك نقدي پرداختي به مددجويان و نيازمندان تحت پوشش اين نهاد در سالجاري را ۵۹ ميليارد و ۲۶ ميليون و ۸۸۰ هزار و ۶۸۸ ريال عنوان كرد و گفت: ميزان پرداخت مستمري به مددجويان در اين مدت ۴۲ ميليارد و ۸۲۸ ميليون و ۱۷۰ هزار ريال بوده است.

انتظاري همچنين تعداد زنان سرپرست خانوار بيمه اجتماعي در استان سمنان را ۸۹۶ نفر عنوان كرد و گفت: در سالجاري مبلغي حدود سه ميليارد و ۹۲۸ ميليون و ۱۷۶ هزار ريال بابت بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار پرداخت شده است.

وي ادامه داد: تعداد یک هزار و ۲۶نفر از زنان سرپرست خانوار استان سمنان از بيمه اجتماعي روستايي و عشايري نيز استفاده مي‌كنند و در مدت ۱۱ ماه گذشته مبلغي حدود یک ميليارد و ۶۷ هزار و ۶۸۸ هزار و ۶۹۶ ريال بابت بيمه اجتماعي روستايي و عشايري پرداخت شده است.

استفاده ۱۵۵۷ نفر از بيمه اجتماعي در استان سمنان

مدير كل كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان اضافه كرد: در سالجاري تاكنون یک هزار و ۵۵۷ نفر از بيمه اجتماعي استفاده كرده‌اند و مبلغي حدود ۱۰ ميليارد و ۶۷ ميليون و ۲۳۳ هزار و ۶۵۶ ريال بابت بيمه اين افراد پرداخت شده است.

انتظاري در خاتمه با بيان اينكه ميزان مستمري افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) استان سمنان حدود يك ميليون ريال است گفت: این نهاد تنها در صدد است تا هزينه‌هاي زيادی را از سبد خانوار تحت پوشش حذف كند.