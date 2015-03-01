به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حائري در حاشیه بازدید از نیروگاه های برق کشور با اشاره به افزایش گازرسانی به واحدهای نیروگاهی کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، گفت: همزمان با افزایش گازرسانی به نیروگاه‌های برق میزان مصرف سوخت مایع و فرآورده های نفتی در این واحدها کاهش یافته است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به ثبت کمترین میزان مصرف سوخت مایع در نیروگاه ها، اظهار داشت: وابستگي نيروگاه هاي برق كشور به سوخت هاي مايع سال به سال كمتر خواهد شد.

این مقام مسئول چارچوب توسعه صنعت برق کشور را بر مبنای پايداري شبكه برق، حفظ محيط زيست و ارائه خدمات به مشتركان عنوان كرد و افزود: برنامه فعلی در صنعت برق افزایش مصرف گاز به جاي سوخت مايع است چرا كه باعث حفظ محيط زيست و درعين حال كاهش هزينه‌هاي توليد و تعميرات خواهد شد.

علی مروي رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي هم در این مراسم با بیان اینکه درشرايط تحريم 98 درصد تجهيزات مورد نياز صنعت برق در داخل طراحی و ساخته شده است، تبیین کرد: طرح حمايت از صنعت برق در كميسيون انرژي مجلس در حال تدوین است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه اين طرح كه با هماهنگي و حمايت وزارت نیرو و توانیر در حال تهيه و تدوین است، تاکید کرد: كاهش تلفات، افزايش راندمان نيروگاه‌ها، پرداخت بدهي پيمانكاران، حمايت از بخش خصوصي از مهمترین محورهای این طرح حمایتی است.