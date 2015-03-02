جزئیات دکتری پژوهشی وزارت بهداشت/ شرط افزایش ظرفیت ۵۰درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، آيين نامه دوره دكتري پژوهشي (Ph.D by Research) در پنجاه و هشتمين جلسه دبيرخانه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي بازنگری و تصویب شد. این آیین نامه به تایید معاونت تحقیقات و فناوری و معاونت آموزشی وزارت بهداشت رسیده است و برای آن دسته از دانشجویانی که از دی ماه ۹۳ به بعد پذیرفته می شوند لازم الاجرا است.

هدف اصلی دوره دکتری پژوهشی تربیت افرادی است که ضمن احاطه به یک زمینه خاص و آشنایی با علوم مرتبط، با استفاده از روش های پیشرفته تحقیق و جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند گامی در جهت خودکفایی کشور، توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش بردارند.

دانش آموختگان در این دوره با در دست گرفتن رهبری پژوهش، نوآوری و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت و احیاء روحیه خودباوری برای دست یابی به تازه های جهان دانش اقدام خواهند کرد.

جزئیات دوره دکتری پژوهش محور

طول مدت این دوره ۴ سال است و به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی حداکثر تا ۲ نیمسال قابل افزایش یا کاهش است. بخش اول که حداکثر یکسال است مهارت های نظری و عملی بنیادین پژوهش به دانشجو آموزش داده می شوند و دانشجو پس از موفقیت در این دوره و تصویب پروپوزال پایان نامه، وارد دوره دوم می شود و مراحل اجرایی پایان نامه تحقیقاتی را طی می کند.

شرط ورود داوطلبان به این دوره داشتن دانشنامه دکتری عمومی در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ارشد داخل یا خارج به تایید وزارتین علوم و بهداشت است.

داوطلبان دارای مدارک تحصیلی بالاتر در صورت پذیرفته شدن ملزم به پرداخت هزینه های تحصیل هستند. دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد مجاز به شرکت در این دوره نیستند.

داشتن حداقل دو مقاله تحقیقی اصیل منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی (Pub Med یا ISI) به عنوان نویسنده اول یا مسئول الزامی است. داوطلبان باید آزمون زبان انگلیسی و مصاحبه ورودی موسسه را با موفقیت طی کنند.

دانشجویان باید در هنگام ثبت نام همچون دانشجویان دوره دکتری تخصصی (Ph.D) تعهد رسمی به موسسه بسپارند که در صورت انصراف و یا به اتمام نرساندن دوره در مدت مجاز تحصیل متعهد به پرداخت غرامت به موسسه شوند.

بورس موسسات خصوصی

مراکز مجری دوره های دکتری پژوهشی می توانند حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تعیین شده پس از تصویب در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، به تعداد کل پذیرش اضافه کنند منوط به اینکه به صورت بورس موسسات خصوصی پذیرش شوند.

عنوان پایان نامه پذیرفته شدگان باید منطبق با نیازهای موسسه سفارش دهنده و در جهت حل معضلات و نیازهای نظام سلامت و مورد تایید استاد راهنما و شورای تحصیلات تکمیلی موسسه باشد و در قرارداد درج شود. کمک هزینه تحصیلی و شهریه تحصیلی این دانشجویان توسط موسسه بورس کننده پرداخت می شود.

اعلام ویژگی های اساتید راهنما

تنها اعضای هیات علمی اصلی (تمام وقت یا نیمه وقت) مراکز تحقیقاتی همان موسسه با حداقل مرتبه دانشیاری می توانند به عنوان استاد راهنمای دانشجویان دکتری پژوهش محور فعالیت کنند.

استاد راهنما باید حداقل ۶ مقاله منتشر شده در مجلات علمی، پژوهشی معتبر نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی (Pub Med یا ISI) به عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول ۲ سال گذشته داشته باشد و دارای h-index حداقل ۱۰ و بالاتر مطابق با نمایه بین المللی Scopus باشد. (در مراکز تحقیقات دندانپزشکی h-index حداقل ۸ و بالاتر مورد قبول است).

استاد راهنما باید دارای اعتبار مالی پزوهشی (گرانت) تحقیقاتی برای اجرای پایان نامه دانشجو باشد. تعیین استاد راهنما از ابتدای دوره ضروری است و تا انتهای دوره مسئولیت راهنمایی دانشجو را برعهده دارد. هر استاد راهنما همزمان نمی تواند هدایت بیش از ۲ دانشجوی این دوره را برعهده بگیرد.

به پیشنهاد استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی موسسه حداکثر تا سه نفر از اعضای هیات علمی به عنوان استاد مشاور تعیین می شوند و استاد مشاور هم باید حداقل در مرتبه دستیاری باشد.

مرکز تحقیقاتی مجری نیز باید ضمن دارا بودن مجوز فعالیت از سوی شورای گسترش دانشگاهها، در رشته مورد نظر نیز مجوز پذیرش داشته باشد و ضمن برخورداری از فضای مناسب تحقیقاتی و آزمایشگاهی، ۲ محقق تمام وقت پژوهشی با مدرک دکتری تخصصی نیز داشته باشد.

دانشجویان دوره دکتری پژوهشی با توجه به زمینه مطالعاتی با یکی از عناوین علوم بالینی، علوم دارویی، علوم دندانی، علوم بهداشتی، فناوری های علوم پزشکی، علوم مدیریت و علوم زیست پزشکی فارغ التحصیل می شوند و عنوان در مدرک آنها درج می شود.

ممنوعیت نقل و انتقال در دوره دکتری پژوهشی

دانش آموختگان این دوره می توانند در موسسات، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی در صورت داشتن سایر شرایط و رعایت ضوابط به عنوان هیات علمی پژوهشی مشغول به کار شوند.

دانش آموختگان این دوره نمی توانند از مدرک دکتری پژوهشی برای دخالت در امور کلینیکی، پاراکلینیکی و یا تاسیس داروخانه و مطب استفاده کنند، مگر بر اساس مدارک اخذ شده قبلی مجاز به این کار باشند.

بورسیه شدن دانشجویان این دوره در مراکز تحقیقاتی که دارای پست هیات علمی پژوهشی مصوب هستند بلامانع است. نقل و انتقال دانشجو در دوره دکتری پژوهشی ممنوع است مپر استاد راهنمای دانشجو به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دیگری منتقل شود. دانشجو نمی تواند استاد راهنمای خود را تغییر دهد و تنها در شرایط خاص و بنابه تشخیص شورای تحصیلات موسسه موضوع قابل بررسی است.