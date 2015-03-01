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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۲۹

همزمان با اکران نوروزی

چراغ سینما در شهرهای بدون سینما روشن می‌شود

چراغ سینما در شهرهای بدون سینما روشن می‌شود

ستاد اکران‌های جنبی سینمای ایران به بهانه آغاز اکران فیلم نوروزی، چراغ سینما را در شهرهای فاقد سینما روشن می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این ستاد همزمان با اکران فیلم نوروزی در سینماهای کشور دور جدید اجرای طرح ملی سینمای روشن در سالن‌های خاموش سراسر کشور را آغاز می‌کند.

بعد از پایان ایام فاطمیه در نوروز 94 اکران جنبی فیلم‌های نوروز در طرح سینمای روشن از 4 فروردین ماه آغاز می‌شود.

در این طرح که فیلم‌های روز سینمای ایران همزمان با اکران اصلی در سینماهای کشور برای مردم شریف شهرهای مختلف نیز به نمایش گذاشته خواهد شد تا هم مردم و صاحب فیلم‌ها از این ظرفیت‌های پنهان بهره‌مند شوند.

ستاد اکران‌های جنبی سینمای ایران به عنوان تنها مرجع انحصاری تحت پوشش کانون پخش کنندگان سینمای ایران در خصوص ساماندهی و مدیریت اکران جنبی فیلم‌ها و همچنین اکران در شهرهای فاقد سینما راه‌اندازی شده است.

کد مطلب 2509248

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