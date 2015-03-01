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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۳۳

برای حضور در لیگ برتر کشتی؛

ترکیب تیم بیمه رازی مشخص شد

ترکیب تیم بیمه رازی مشخص شد

ترکیب تیم بیمه رازی به عنوان نخستین تیم بسته شده برای حضور در رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد سال آینده مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمدی سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد به عنوان سرمربی تیم بیمه رازی معرفی شده که قرار است برای حضور در لیگ برتر سال آینده از محمد طلایی سرمربی تیم ملی جوانان و مراد محمدی سرمربی تیم نوجوانان ایران به عنوان مربی استفاده کند.

تاکنون حسن یزدانی و ایمان صادقی، دارندگان عناوین قهرمانی جوانان جهان و همچنین سعید داداش پور، رضا افضلی، جمال میرزایی، مهدی یگانه جعفری و پیمان یاراحمدی با تیم بیمه رازی به توافق نهایی رسیدند.

تیم کشتی آزاد بیمه رازی در دوره قبلی رقابتهای چند مرحله ای لیگ برتر نیز موفق شده بود عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

رقابتهای لیگ برتر کشتی آزاد از اواخر اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2509251

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