ارزیابی وزیر بهداشت از سلامت زندانیان/مجرمان حقوق شهروندی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در حاشيه بازديد از زندان قزل حصار با بيان اينكه اين بازديد جهت بررسي مشكلات بهداشتي و درماني زندانيان انجام شد، افزود: متاسفانه هيچكدام از زندانيان تحت پوشش بيمه نيستند ضمن اينكه پزشكان حاضر در زندان ها علاوه بر درگير شدن با مشكلات بهداشتي و خطرات ناشي از آن، دريافتي بسيار اندك و ماهانه در حدود ۱.۳ میلیون تومان دارند.

وی با بيان اينكه اميدواريم با كمك مسئولان قوه قضائيه و دولت اين مشكلات به حداقل برسد ادامه داد: زندان قرل حصار گنجايش تعداد زندانيان موجود را ندارد و نياز به ۲ برابر ظرفيت‌ موجود است.

وزیر بهداشت در عین حال خاطرنشان کرد: البته از نظر امكانات و رسيدگي‌ها، مسئولان نهايت تلاش خود را مي‌كنند ولي به هر حال زندانيان حتي براي نيازهاي ضروري و محل استراحت خود با مشكلاتی مواجه هستند.

وي در ادامه افزود: اين اولين بار است كه از يك زندان به طور نزديك بازديد مي‌كنم و وضعيت موجود علی رغم تلاش های درخور تقدیر نیاز به توجه بیشتر دارد.

پزشكان شاغل در زندان ها ايثار مي‌كنند

هاشمي با بيان اينكه بيماري‌هاي واگير در ميان زندانيان مي‌تواند به كل جامعه سرايت كند، خاطرنشان كرد: مديران، مسئولان و پزشكان حاضر در زندان‌ها كاري ايثارگونه مي‌كنند و اين در شرايطي است كه در حال حاضر سرانه بهداشت و حتي نيروي انساني زندان‌ها بسيار پايين است و وزارت بهداشت تلاش مي‌كند اين سرانه را تغيير دهد. ضمن اين كه سازمان‌هاي بيمه‌گر باید در اين خصوص تكليف خود را انجام دهند.

وی در اين خصوص توضيح داد: در حال حاضر از بودجه طرح تحول سلامت، هم براي روستاييان و هم براي شهرها به سازمان‌هاي بيمه‌گر اعتباراتي پرداخت مي‌شود در اين ميان زندانيان نيز يا شهري و يا روستايي و يا اتباع بيگانه هستند البته اعتبارات اتباع بيگانه به عهده سازمان زندان‌ها نيست ولي در مورد سرانه شهري و روستايي، بيمه‌ها موظف هستند سهم خود را از اين سرانه پرداخت كنند.

هاشمي در ادامه گفت: در مورد زندان قزل حصار بايد سرانه بهداشت و درمان اين زندان را در قالب برنامه پزشك خانواده ببينيم در اين حالت دريافتي پزشكان حاضر در زندان‌ها در قالب برنامه پزشك خانواده افزايش مي‌يابد ضمناً براي سازمان امور زندان‌ها بايد تعدادي پرستار جذب كنيم كه می توان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، دو سال خدمت سربازي خود را در آنجا بگذرانند و حقوقی اضافه بر حقوق دوران خدمت نيز براي آنان در نظر گرفته شود.

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه اين مدل بايد در زندان قزل حصار به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد به صورت كشوري گسترش یابد خاطرنشان كرد: با افزايش تعداد پرستاران، بيماريابي نيز در زندان‌ها دائمي مي‌شود و ضمن اين كه تجهيز درمانگاه‌ها و تخت‌ها نيز در اين مكان‌ها بسيار ضروري است.

هاشمي با بيان اينكه متخصصان داخلي، عفوني و روانپزشكان را بايد در اختيار زندان ها قرار دهيم گفت: ضروري است بيمارستاني ويژه با همكاري قوه قضاييه احداث كنيم و تعدادي نيروي انساني، بورسيه زندان ها باشند همچنين تعدادي دانشجو را مي‌توانيم ویژه کار در زندان ها بورسيه كنيم.

وی گفت: از سازمان و نهادهاي مختلف تقاضا مي‌كنم به جاي ساخت هتل و يا ساختمان در شهرهاي مختلف اقدام به ساخت زندان‌هايي كنند كه حداقل امكانات لازم را براي يك زنداني داشته باشد تا شاهد صحنه‌هاي دردناك در زندان‌ها نباشيم.

وزير بهداشت ادامه داد: البته ما نمي‌گوييم كه زندان‌ها بايد تبديل به هتل شوند چون به هر حال زندان يك مكان آسيب‌رسان است. بايد ابتدا از جرم پيشگيري كنيم ولي زماني كه جرم اتفاق افتاد بايد به سوله‌هايي كه در آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ زنداني مستقر هستند و آمادگي ابتلا به بيماري‌هاي عفوني و واگیر را دارند فكري كرد.

اقدامات زیادی برای کنترل ایدز و سل در زندان ها صورت گرفته است

هاشمي همچنين خاطرنشان كرد: در حال حاضر از مبتلايان به ايدز و سل مقاوم در زندان‌ها مراقبت‌هاي ناقص مي‌شود و بيماريابي به خاطر كمبود امكانات و اعتبارات در حد كافي نيست. در اينجا دولت و مجلس بايد اعتبارات كافي را براي اين حوزه تعريف كنند چون تنها قوه قضاييه نيست كه باید زندان‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

وزير بهداشت با تاكيد بر اينكه مجرمان هركدام حقوق شهروندي دارند كه نبايد نسبت به آنها بي‌تفاوت بود گفت: البته نبايد از انصاف دور بود چون در سال‌هاي گذشته درخصوص كنترل ايدز و سل در زندان اقدامات زيادي صورت گرفته است.

هاشمي تاكيد كرد: فراموش نكنيم دردهاي جامعه پزشكي و تيم بهداشتي مستقر در زندان ها را بايد گوش داد و يك طرفه بر عليه آنها قضاوت نكرد. چون حضور اين افراد باعث شناسايي انواع بيماري ها و كاهش ابتلا به آنها شده و در واقع مي‌توان گفت که حضور تيم بهداشت در زندان ها مصداق يك كار جهادي است.

تشکیل کارگروهی برای ارتقای بهداشت و درمان زندان قزل حصار

وي در پايان تاكيد كرد: حضور در زندان قزل حصار منجر به اخذ تصميمات خوبي با كمك مسولان و رئيس قوه قضاييه در مورد بهبود وضعيت زندان‌ها خواهد شد.

وزير بهداشت در جريان بازديد از زندان قزل حصار از بخش های مختلف اين زندان شامل؛ قرنطينه، درمانگاه، اتاق‌هاي انتظار و مشاوره بخش پذيرش و بندهاي عمومي و سرويس‌هاي بهداشتي ديدن كرد و با زندانيان بيمار نيز گفت و گو كرد و در پايان اين بازديد قرار شد كارگروهي به منظور اقدامات پيشگيري و تجهيز امكانات پزشكي و همچنین احداث يك آزمايشگاه قوي تشکیل شود و تمامی این تصمیمات ظرف ۳ ماه اجرایی شود.

در این بازدید معاون بهداشت و تنی چند از مدیران ارشد وزارت بهداشت، وزیر بهداشت را همراهی می کردند.