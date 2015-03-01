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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۷

تمجیدی:

رفع مشکلات معلمان نیازمند یک عزم ملی است

رفع مشکلات معلمان نیازمند یک عزم ملی است

زنجان- مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: رفع مشکلات معلمان نیازمند یک اقدام عموم و عزم ملی برای حقوق فرهنگیان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمجیدی ظهر یکشنبه در جمع معلمان استان زنجان با بیان اینکه مشکلات و مسائل جامعه فرهنگی به خوبی قابل درک است و کسی منکر وجود این  مشکلات نیست افزود: اداره کل آموزش و پرورش به شدت در تلاش برای انعکاس مشکلات جامعه فرهنگی استان به مسئولان بالاتر است.

وی با بیان اینکه جامعه فرهنگی همواره به عنوان تاثیرگذاری قشر در جامعه است ادامه داد: جامعه فرهنگی به عنوان یک قشر تاثیرگذار  و مرجع در کشور و استان است.

تمجیدی قول مساعدت و انعکاس این مشکلات به مقامات بالاتر آموزش و پرورش را به فرهنگیان استان داد و گفت:  از نمایندگان مجلس تقاضا داریم  در زمینه اختصاص بودجه به حوزه رفاهی و معیشت فرهنگیان توجه ویژه داشته باشند.

معلمان استان زنجان قبل از ظهر امروز(یکشنبه)در مقابل ساختمان اداره‌کل آموزش و پرورش تجمع کردند و به بیان مشکلات خود پرداختند.

فرهنگیان استان زنجان در این تجمع با تاکید بر اینکه تجمعشان تنها صنفی است و اجازه هیچ گونه برداشتن سیاسی از این تجمع را نمی دهند به بیان مشکلات خود پرداختند در این تجمع صنفی، نمایندگان فرهنگیان مشکلات و دلایل نارضایتی خود را با مسئولان امر در میان گذاشتند.

 

کد مطلب 2509256

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