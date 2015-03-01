خودروی دوگانه سوزی که به طور بی سیم شارژ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی آئودی که معمولا به طراحی و ساخت خودروهای شیک، مملو از فناوری های نوین و البته کاربردی شهرت دارد برای نمایشگاه خودروی ژنو Avant را آماده کرده است.

این شرکت خودروساز در طراحی و ساخت این خودرو از محصول سال گذشته خود یعنی Prologue الهام گرفته و حالا با رونمایی از محصولی مفهومی و خلاقانه خط و نشان جدی برای سایر رقبا می کشد.

آئودی در ساخت این خودرو از فناوری چراغ های جلوی لیزر شبکه ای استفاده کرده تا نه تنها جذابیت ظاهری آن را به میزان قابل توجهی افزایش دهد بلکه بیش از پیش بر کارایی آن بیفزاید.

سیستم موتوری این خودروی جدید از نوع دوگانه سوز است که تلفیقی از برق و بنزین را در برمی گیرد.

ترکیب این دو سیستم تأمین کننده نیروی محرکه، توان قابل توجه 455 اسب بخاری و گشتاور 750 نیوتون متری را به خودرو می دهد. این توان چشمگیر برای برخورداری از شتابی مناسب کافی است. محصول جدید آئودی صفر تا 100 را تنها در 5.1 ثانیه طی می کند که تنها اندکی بیشتر از خودروی S3 این شرکت است که از موتور بنزینی توربوشارژ بهره می برد.

آئودی اعلام کرده این خودرو با هر بار شارژ کامل باتری و در صورتیکه تنها از سیستم برقی استفاده کند تا 54 کیلومتر برد حرکتی خواهد داشت. از آن گذشته شارژ این خودرو از طریق فناوری فوق پیشرفته بی سیم صورت خواهد گرفت که هم اکنون در دست ساخت است. البته آئودی هنوز اعلام نکرده که این فناوری جدید از چه زمانی برای به کارگیری آماده خواهد بود.