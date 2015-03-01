ضرورت بررسی پروژه های عمرانی آذربایجان شرقی در پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده بعد از ظهر یک شنبه در جلسه ستاد پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه آموزش نیاز اصلی کارکنان دولت در پیشبرد اهداف ستاد پدافند غیرعامل است، افزود: یکی دیگر از نیازها در خصوص پدافند غیرعامل استان بحث توانمند شدن بخش خصوصی در زمینه پدافند غیرعامل است که باید بیشتر کارها به بخش خصوصی واگذار شده و همچنین نهادهای دولتی و بخش خصوصی در خصوص پدافند غیرعامل تعامل بیشتری داشته باشند.

وی سپس با تاکید بر اینکه در زمینه پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل نباید از توان دانشگاه ها و مراکز علمی استان غافل بود، ادامه داد: استفاده از توان علمی دانشگاه ها و شناسایی و ارائه آخرین یافته های پدافند غیرعامل می تواند در بهبود اقدامات و کاهش خسارات در مواقع بحرانی نتیجه بخش باشد.

جبارزاده با اشاره به اینکه طرح جامع امداد و نجات استان هرچه زودتر تدوین شود، اظهار داشت: ظرفیت های زیاد آذربایجان شرقی در عرصه های مختلف نیاز به طرح جامع امداد و نجات استان را با اهمیت تر می کند که باید با تدوین این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن توسط نهادهای متولی اقدامات بررسی و تصویب آن در پدافند غیرعامل انجام شود.

استاندار آذربایجان شرقی سپس به کنترل آنفولانزای موجود در استان نیز اشاره کرد و گفت: نقش‌آفرینی قرارگاه زیستی در موضوع بیماری آنفولانزا شایسته تقدیر بود چراکه با هماهنگی مسئولان مختلف در این خصوص نگرانی ‌های گسترش بیماری در استان کاهش یافت و بیماری آنفولانزا نیز به خوبی کنترل شد.