ساخت و ساز در مازندران مدیریت نمی شود/ نقش مهجور مردم در ساخت

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح استاندار مازندران در جلسه هم اندیشی ساماندهی و پایش ساخت و ساز استان که بعد ازظهر یکشنبه تشکیل شد اظهار داشت: باتوجه به شرایط استان باید برای افرادی که علاقمند به سکونت در استان هستند شرایطی فراهم کنیم که بتوانند سکونت داشته باشند ولی باید مناطقی را برای ساخت و ساز مشخص شوند.

وی افزود :به مردم اجازه دهیم توسعه ساخت و ساز ها و بناها را در آن نقاط انجام دهندو باید بتوانیم یک نوع مدیریتی را اعمال کنیم که حاکی از توجه و تفکر مهندسی درمجموعه استان باشد.

استاندار مازندران گفت :در بخش ساختمان با توجه به سوابق و شرایطی که در سطح کشور در استان وجود دارد به لحاظ کیفیت و کمیت نیروهایی که در نظام مهندسی ساختمان مازندرن وجود دارد باید تلاشمان در جهتی باشد که از همه استعدادها و قابلیت های استانی درست و بهینه استفاده کنیم ولی متاسفانه الان به این گونه نیست و دلهره ها و نگرانی های بسیاری در این زمینه وجود دارد.

وی با اشاره به نگرانی مقام معظم رهبری، روسای سه قوه و همه مسئولین استان از وضع استان بیان داشت: در سفری که مهندس ترکان رئیس نظام مهندسی ساختمان کشور به استان داشتند درخواست امداد رسانی در حوزه ساماندهی ساخت و ساز را داشته ایم که منجر به عقد تفاهم نامه سه جانبه شد.

استاندار مازندران با اشاره به ساخت و سازهای بی رویه و کیفیت خدمات فنی و مهندسی گفت : جلسات متعددی که با سازمان نظام مهندسی داشتیم حاکی از این بوده که ساخت و ساز در استان درست مدیریت نمی شود و مشکلاتی مخصوصا از لحاظ زیرساختی در استان شکل گرفته که باید با برنامه ریزی مناسب به اصلاح روش بپردازیم.

سوء مدیریت علت اصلی نابسامانی ساخت و سازها

رئیس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به وضعیت کنونی ساخت و سازهای استان اظهار داشت : نسبت به روند کمیسیون های ماده صد در ساخت وسازهای غیر مجاز و تعرض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی حساسیت داریم.

حجت الاسلام محمدعی تقوی فرد با بیان اینکه دستگاه قضایی هم در خصوص ساماندهی ساخت و سازها دغدغه دارد اظهار داشت :نسبت به روند کمیسیون های ماده ۱۰۰ در ساخت وسازهای غیر مجاز و تعرض به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی حساسیت داریم.

وی با اشاره به قصور صورت گرفته در اجرای قوانین اظهار داشت : اگر قصوری صورت گرفته بخاطر سوء مدیریت بوده و الان وظیفه داریم در یک بخش به صورت تئوری و برنامه ریزی شرایط را فراهم کنیم و دولتمردان، مدیران و مجریان همه به میدان بیایند و با هم تحقیقات را اجرایی کنیم در آن صورت است که به نتیجه خواهیم رسید.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد :ساخت و ساز باید به همراه مدیریت باشد و سوء مدیریت در هر سه حوزه روستایی، شهری و حدفاصل شهر و روستا در ادوار گذشته باعث نابسامانی ساخت و سازها شده و دولتمردان، مجریان عمومی و دولتی کوتاهی داشته اند ولی در حال حاضر با توجه ویژه استاندار، دستگاه قضایی و مدیران دستگاه های اجرایی شرایط برای استان فراهم است و به نتایج خوبی در این راستا خواهیم رسید.

این مقام مسئول اظهار داشت :باید بررسی شود که نقض قانون بیشتر در دستگاه های دولتی صورت می گیرد و یا در سازمان ها و نهادهای خصوصی است و بخش هایی هستند که در این موضوع سهم دارند و مقصرند.

وی افزود : نگاه صرف به وضعیت ساختمان ها نگاه جامعی نیست و باید محیط در نظر گرفته شود و ساختمان ها هم جزئی از شهرسازی هستند و آنچه که حائز اهمیت است این است که بعد از چند سال شهر مناسب و سازه های مناسب نداریم و فقط ساختمان مربوط به مهندسان نیست.

حجت الاسلام تقوی فرد اظهار داشت :تحقیقات و پژوهش ها در این خصوص راهگشا هستند و ممکن است در هدف گیری درست باشند امامادامی که عملیاتی نشود کفایت نمی کنندو شرایط دیگری برای عملیاتی کردن لازم است.

نقش مهجور مردم در ساخت و سازها

وی با اشاره به نقش مهجور مردم در ساخت و سازها گفت : مردم بخودی خود نمی توانند مدیریتی در سازه به صورت جامع داشته باشند و تا به حال هم اگر ساخت و ساز روندی به این صورت داشته بدلیل از عدم مدیریت بوده است.

این مقام مسئول اظهار داشت : در جلسات هم اندیشی باید به خروجی عملیاتی برسیم تا برای ۲۰ سال آینده استان برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم و ما نسبت به زمان حال تکلیف داشته ونسبت به آینده امین هستیم و باید به وظایف حال متمرکز شویم.

کاهش ۳۵ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال جاری

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران اظهار داشت: سال گذشته حدود ۸میلیون مترمربع پروانه صادر شد درحالی که در سال جاری به ۵میلیون مترمربع کاهش یافت و این در حالی است که تعداد اعضای سازمان افزایش یافته ولی میزان کار کاهش داشته است.

تورج ناییج پور با اشاره به رشد تعداد اعضای سازمان و پایین بودن سطح اشتغال اظهار داشت: در صدد برنامه ریزی جهت ورود به حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی هستیم و برای اشتغال ۲۷هزار مهندس یا باید جذب سرمایه گذار داشته باشیم و یا باید مهندسان را به کشورهای دیگر صادر کنیم که در این بخش چند جلسه مهم برگزار کردیم.

وی افزود :در سال ۸۳ تعداد اعضای سازمان ۵۰۰ نفر بوده و در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران ۲۶ هزار و ۵۳۴ عضو دارد که۸۰ درصد اعضاء زیر ۴۰ سال سن دارند و ۴۵درصد اعضا زیر ۳۰ سال هستند و در واقع بخش بزرگی از جمعیت مهندسی استان، جوان و متخصص هستند ولی فضای اشتغال برای این قشر ضعیف است.

رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران ادامه داد : ۱۰ هزار نفر از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال هستند و امید داریم که در فضای کسب و کاری که ایجاد می شود بتوان از توان همه این نیروها استفاده کرد و آموزش مهندسان برای کار در خارج از کشور و آموزش کارآفرینی یکی از برنامه های سازمان برای سال آینده است.

نائیج پور بیان داشت : یکی از مهم ترین دستاوردهای سازمان دستور کاری بود که با استاندار مازندران نوشتیم و دغدغه های استاندار ما را به شورای عالی شهرسازی رساند و در جلسه شورای عالی شهرسازی که با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار، معاون مسکن اداره کل راه و شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان مازندران در خصوص پژوهش آسیب شناسی ساخت و ساز در مازندران صورت گرفت مقرر شد مرکز مطالعات معماری و شهرسازی ایران برای ساماندهی ساخت و ساز در مازندران تدبیری اتخاذ کنند.

وی با اشاره به تفاهم نامه سه جانبه اظهار داشت : نظام مهندسی ساختمان مازندران حسب تکالیف نهادی خود ۱۰ کارگاه آموزشی ویژه دهیاران و مسئولین فنی در سراسر استان برگزار کرد که با مشارکت فعال دهیاران و گفت و گوها و تبادل نظرهای صورت گرفته با آنها توانستیم یکسری مشکلات را شناسایی کنیم.

نائیج پور با بیان اینکه در صدد هستیم فی مابین ۲۷هزار عضو نظام مهندسی و هلال احمر و ستاد حوادث استان ارتباط ایجاد کنیم اظهار داشت: با توجه به بخش قابل توجهی از جامعه مهندسی استان را جمعیت جوان تشکیل می دهند در پنج محور فراخوان نیروی داوطلبی برگزار شد.

وی افزود: سوانح و بلایای طبیعی، حفظ محیط زیست، حفظ فرهنگ شهر و بنا و بیماری های خاص بخش های مورد نظر بوده اند که در نظر است در این بخش ها اعضای مهندس را جذب و سازمان مردم نهادی با حضور این اعضا و خارج از سیستم نظام مهندسی تشکیل دهیم.