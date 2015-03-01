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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۶:۴۵

با حضور حجت‌الاسلام ناطق نوری؛

اختتامیه مسابقات سراسری قرآن فردا برگزار می‌شود

اختتامیه مسابقات سراسری قرآن فردا برگزار می‌شود

مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم فردا با حضور حجت الاسلام والمسلمین ناطق نوری در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم فردا دوشنبه، ۱۱ اسفند با حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی‌اکبر ناطق‌نوری، مشاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌در تالار مصلی امام خمینی(ره) این شهر برگزار می‌شود.

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز از ششم اسفند با حضور ۴۷۰ نخبه قرآنی در حال برگزاری است که از این تعداد ۲۵۰ شرکت کننده برادر و ۲۲۰ شرکت‌کننده خواهر هستند که پس از انجام یک هزار و ۹۲۰ مسابقه در ۳۸۱ شهرستان و ۲۸۰ مسابقه استانی در ۳۱ استان به این دوره از رقابت‌های قرآنی راه یافته‌اند.

کد مطلب 2509269

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    نظرات

    • محمدی ۰۲:۰۸ - ۱۳۹۳/۱۲/۱۱
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      شبستری بهتر است دنبال کار خودش باشد مسابقات قرآن جای کار سیاسی نیست ناطق هم مهمان ویژه مسابقه نیست

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