به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اختتامیه سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم فردا دوشنبه، ۱۱ اسفند با حضور حجت‌الاسلام و‌المسلمین علی‌اکبر ناطق‌نوری، مشاور و رئیس دفتر بازرسی مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌در تالار مصلی امام خمینی(ره) این شهر برگزار می‌شود.

سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در تبریز از ششم اسفند با حضور ۴۷۰ نخبه قرآنی در حال برگزاری است که از این تعداد ۲۵۰ شرکت کننده برادر و ۲۲۰ شرکت‌کننده خواهر هستند که پس از انجام یک هزار و ۹۲۰ مسابقه در ۳۸۱ شهرستان و ۲۸۰ مسابقه استانی در ۳۱ استان به این دوره از رقابت‌های قرآنی راه یافته‌اند.