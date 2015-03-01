به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه همتی بعد ازظهر یکشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اظهارکرد: با توجه به خلاءهای فکری در حوزه دین و همجه تبلیغاتی مخالفان مکتب اسلام و با توجه به گستردگی و تنوع ابزارهای ارتباطی، تبلیغ همه جانبه دین تلاش گسترده و نگاه همه جانبه، بینش وسیع، نافذ و انسان ها مجرب و کارآزموده را می طلبد.

وی با اشاره به اجرای طرح مشاوران مذهبی در مدارس دخترانه خراسان جنوبی، تصریح کرد: این طرح با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان، دفتر امور بانوان استانداری و دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری برگزار می شود.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب این طرح در سال تحصیلی ۹۲- ۹۳ حدود ۸۰ مشاور در مدارس استان حضور یافتند.

وی با اشاره به استقبال بسیار خوب مدارس و دانش آموزان از این طرح، افزود: بسیاری از مدارس استان و حتی مدیران دبستان ها درخواست اجرای این طرح در مدارس را دارند اما به دلیل کمبود بودجه نمی توانیم مشاوران خود را به دبستان ها بفرستیم.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مشاوران مذهبی در کاهش آسیب های اجتماعی نقش بسزایی دارند، گفت: بیشتر آسیب های اجتماعی موجود در جامعه به باورها برمی گردد و اگر باورها تقویت شود بسیاری از این آسیب ها نیز حل می شود.

همتی از همه دستگاه های اجرایی عضو کارگروه اجتماعی و فرهنگی خواست تا با توجه به ظرفیت خود این طرح را یاری کنند چراکه اثرات و نتایج آن به همه جامعه برمی گردد.

وی به برگزاری کارگاه های آموزشی برای مشاوران و مبلغین اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف استفاده از ظرفیت مبلیغن خواهد و آشنایی آنان با آسیب های اجتماعی، شیوه های مشاوره برگزار شده است.

کارشناس امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گسترش و اشاعه معارف اسلامی، پاسخگویی به سوالات جوانان، آشنایی با تهدیدات، فرصت ها و توجه به عرفان های کاذب، آشنایی با شیوه های جدید جذب مخاطب و تأثیرگذاری روش های نوین تبلیغی، تبلیغ چهره به چهره و جذب دانش آموزان و به کارگیری شیوه های موثر و اجتاناب از شیوه های نادرست در انتقال پیام های تبلیغی و ارتقاء سطح بینش و آگاهی مبلغات را از جمله اهداف دیگر این کارگاه ها عنوان کرد.

همتی اضافه کرد: نقش معارف دینی و مذهبی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛ آموزش های مبانی مشاوره دینی و مذهبی، مهارتهای زندگی، شیوه پاسخگویی به سوالات و شبهات، آشنایی با شیوه های مشاوره، انواع مواد مخدر، اثار زیان بار و مسائل مربوط به پیگشیری از اعتیاد از جمله موضوعاتی بود که در این کارگاه ها آموزش داده شد.

وی با بیان اینکه مشاوران ذهبی در مدارس پسرانه نیز اجرا می شود، اظهارکرد: اما در مدارس پسرانه بیشتر مبلغان و طلاب حوزه علمیه قم در مناسبت ها در بین دانش آموزان حضور می یابند اما در مدارس دخترانه هفته ای دو بار مشاوران در مدارس حضور دارند.