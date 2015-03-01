رزمایش پیامبر اعظم(ص) عرصه ظهور قدرت دفاعی و بازدارنده کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه در سخنانی از اهتمام و تلاش اصحاب رسانه به ویژه رسانه ملی که با رویکرد و اقدامی تحسین برانگیز و افتخارآمیز، نهمین رزمایش پیامبر اعظم (ص) را به جامعه و افکار عمومی اطلاع رسانی کردند، قدردانی و تشکر کرد.



سردار شریف با اشاره به ابعاد تلاش اصحاب رسانه در فرایند پوشش خبری رزمایش پیامبر اعظم (ص) سپاه افزود: بازتاب گسترده این رزمایش بزرگ و اقتدارآمیز در رسانه‌های جهان از جمله در رسانه‌ های وابسته به بلوک سلطه و صهیونیسم که توأم با حیرت و در مواردی تحسین و شیطنت و نیز نگاه های جهت‌دار روبرو شد مرهون تلاشی است که با همت خبرنگاران و تصویربرداران رسانه‌های کشور که با نگاهی ملی، موجبات غرور ملی و خوشحالی ملت ایران و همچنین علاقمندان به انقلاب و نظام اسلامی در فراسوی مرزهای جمهوری اسلامی ایران را رقم زد.



مسئول روابط عمومی کل سپاه تصریح کرد: تردیدی نیست که برگزاری این رزمایش بزرگ که با همت بلند اصحاب رسانه، اقتدار دفاعی و ظرفیت‌های سرشار و مقتدر نیروهای مسلح بویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تضمین امنیت پایدار و نیز پشتوانه سازی برای تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای کشورمان را برای جهانیان به نمایش درآورد از نقاط طلایی و الهام بخش در کارنامه رسانه های کشورمان به شمار خواهد رفت.



سردار شریف پیام رزمایش پیامبر اعظم (ص) 9 را اقتدار، صلابت و اراده مستحکم برای دفاع از تمامیت انقلاب، نظام و میهن اسلامی و همچنین صلح و مودت و نقش آفرینی در تحکیم امنیت پایدار منطقه‌ای برای کشورهای دوست و همجوار دانست و خاطر نشان کرد: این رزمایش چند وجهی به جبهه دشمن و بدخواهان ملت ایران نشان داد اندیشیدن به گزینه‌های نامتعارف و تهدید کننده از سوی ائتلاف زورگویان سلطه گر در جامعه جهانی برای طراحان و منادیان آن هزینه‌های سنگین ومخاطره آمیزی خواهد داشت.



وی افزود: رزمایش پیامبر اعظم (ص) با ویژگیها و قابلیت های منحصر به فرد خود عرصه ای برای ظهور مجدد قدرت دفاعی و بازدارنده نیروهای مسلح و نمایش میزان آمادگیهای همه جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حوزه دریا، زمین، هوا و فضا برای حضور در نبردهای سرنوشت ساز علیه تهدیدات دشمنان فرامنطقه‌ای بود و بخوبی توانست پیام ملت ایران را به همگان منتقل نماید.



سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیام های ویژه و راهبردی این رزمایش بزرگ گفت: دست برتر ایران که توانسته است عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را تا مجاورت بزرگ ترین و اصلی ترین دشمن جهان اسلام – یعنی رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی- پیش ببرد می تواند نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری همسایگان خود در عرصه دفاعی و پایدارسازی امنیت را نیز تامین نماید .



سردار شریف در پایان با تشکر مجدد از رسانه های متعهد و رسالت آشنای کشور تأکید کرد: از اصحاب رسانه انتظار است بازتاب های بین المللی و آثار و پیامدهای راهبردی این رزمایش بر اردوگاه رسانه ای، نظامی و امنیتی نظام سلطه و استکبار را بازنمایی، تحلیل و تبیین و به ملت ایران و همچنین مشتاقان و علاقمندان انقلاب و نظام در اقصی نقاط جهان منتقل کنند.