انتقاد از گودبرداری تعاونی مسکن شهرداری در باغات کن

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت اله حافظی در جریان یکصد و سی و ششمین جلسه شورای شهر تهران نسبت به خروجی فاضلاب شرکت تولید دارو تذکر داد و اظهار کرد: بر اساس گزارش های موجود خروجی فاضلاب شرکت تولید دارو در منطقه 18 به انواع باکتری ها آلوده است و تهدید زیست محیطی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: به شرکت مذکور به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی تذکر داده می شود تا نسبت به رفع مشکل در اسرع وقت اقدام کند و نتیجه را به کمیسیون سلامت شورای شهر ارسال کند در غیر اینصورت نسبت به توقف فعالیت این مجموعه اقدام خواهد شد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین نسبت به ساخت و ساز تعاونی مسکن شهرداری مناطق 7 و 17 در باغات کن نیز تذکر داد و اعلام کرد: تعاونی مسکن شهرداری منطقه 7 نسبت به گودبرداری و تخریب باغات برای ساخت مسکن اقدام کرده است.

حافظی تاکید کرد: ضمن تذکر به شهرداری درخواست صدور توقف این عملیات و اعطای زمین جایگزین به این تعاونی را داریم.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز افزود: این تذکر را هفته پیش آقای حافظی به صورت شفاهی به بنده گفته بود که شهردار منطقه را در جریان گذاشتیم و خوشبختانه شهردار منطقه توانسته است با وجود مقاومت مجموعه های دخیل، جلوی ادامه کار دار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: شورا و شهرداری تهران باید به طور جد پیگیر این موضوع باشند و برای حل موضوع زمینی معوض در اختیار این تعاونی ها قرار دهند.