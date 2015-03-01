دومین شکست خداداد با شهرداری تبریز رقم خورد/شهرداری تبریز۰ – پاس۱

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته شانزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور جام آزادگان دو تیم شهرداری تبریز و پاس همدان از ساعت ۱۴:۴۵ یکشنبه در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان ۹۰ دقیقه جدال سخت دو تیم با پیروزی شیرین تیم پاس همدان خاتمه یافت.

شاگردان مهابادی در پاس که هفته گذشته با شکست برابر سیاه جامگان، نخستین باخت خانگی خود را کسب کرده بودند امروز با گل مهدي محمدي در دقیقه ۷۹ موفق شدند شاگردان خداداد عزیزی را در تیم تبریزی شکست داده و به جمع مدعیان بازگردند.

قبل از بازی امروز شهرداری تبریز با سرمربی گری خداداد عزیزی توانسته است به دو پیروزی، یک تساوی و یک شکست دست یابد که با باخت امروز شرایط این مربی در شهرداری تغییر کرد و دومین شکست خداداد با شهرداری تبریز رقم خورد.

شهرداری تبریز هم اکنون با ۱۷ امتیاز در جایگاه هفتم جدول گروه ب لیگ دسته یک فوتبال کشور قرار گرفته و پاس نیز با ۲۹ امتیاز در رده سوم جدول جای دارد.