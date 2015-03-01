نشانه های تخریب روابط کلان آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت قصد نخست وزیر رژیم اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا علیه توافق هسته ای احتمالی با ایران موجب شده است تا نشانه های بد شدن روابط کلان آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به رشد باشد.

بنا بر این گزارش قبول دعوت برای سخنرانی در کنگره آمریکا توسط نتانیاهو موجب سردی روابط با باراک اوباما شده است به طوری که به کمترین حالت خودش رسیده است.

به نوشته رویترز در حالی که رهبران آمریکا و رژیم اسرائیل بر ادامه همکاری های خود در زمینه مقابله با تروریسم، امنیتی و حملات سایبری تاکید می کنند و می گویند این اختلافات بر این همکاری ها بی تاثیرخواهد بود اما اختلاف بر سر این در حال شکل دادن بدترین شکاف در دهه های گذشته است.

در بخش دیگری از این گزارش به نقل از یک مقام آمریکایی که خواست نامش منتشر نشود نوشت: ماهیت سیاسی سفر نتانیاهو به آمریکا تهدیدی برای آن‌چه پایه‌های روابط آمریکا و اسراییل را تقویت می‌کند، است.

در ادامه آمده است تا کنون، افراد هر دو طرف شامل مقامات کنونی و پیشین، اعضای کنگره آمریکا، متخصصان مستقل و لابی‌کنندگان آمریکایی درباره تضعیف بیش از پیش روابط بین رژیم اسرائیل و آمریکا هشدار داده‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش به نگرانی برخی از صهیونیستها از تخریب روابط آمریکا و این رژیم پرداخته شده و آمده است: اسرائیلی‌ها مدت‌هاست می‌گویند احتمال دارد واشنگتن دیگر مانند گذشته از آنها در سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی حمایت نکنند که این مسئله موجب نگرانی است . یک مقام اسرائیلی تصدیق کرد دورنمای این رابطه نگران کننده است در حالی که فلسطینی‌ها به طور فزاینده‌ای درسازمان‌های بین‌المللی هم‌چون دادگاه جرایم بین‌المللی راه یافته‌اند تا علیه اسرائیل شکایاتی را مطرح کنند و اروپایی‌ها هم دیگر شهرک‌سازی‌های اسرائیل را در سرزمین‌های اشغالی برنمی‌تابند.