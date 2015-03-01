طرفداران موگابه 91 سالگی وی را جشن گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشتاندارد، «رابرت موگابه» رئیس جمهوری زیمبابوه 91 ساله شد. در همین راستا طرفداران وی در جشن مجللی در یکی از هتل های حراره، این مناسبت را گرامی داشتند.

در این مراسم که در هتلی نزدیک به آبشار ویکتوریا برگزار شد از مهمانان با هفت کیک تولد بزرگ و کیکی شبیه به این آبشار به وزن 91 کیلوگرم پذیرایی به عمل آمد. در همین حال برگزاری این مراسم مجلل با انتقاد حزب اپوزیسیون «حرکت برای تغییر دمکراتیک» مواجه شد.

رابرت موگابه بیش از سه دهه است ریاست جمهوری را در زیمبابوه عهده دار است. این مستعمره پیشین انگلیس، طی 20 سال اخیر با تحریم های اقتصادی غرب مواجه بوده است.