ظریف با وزرای خارجه هلند و روسیه دیدار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه کشورمان که بامداد فردا عازم سوئیس خواهد بود در اولین روز حضور خود در ژنو و در حاشیه اجلاس شورای حقوق بشر با وزیر خارجه هلند و همچنین وزیرامورخارجه روسیه دیدار خواهد کرد.

ظریف فردا با کمیساریای عالی حقوق بشر نیز ملاقات خواهد کرد و در بخش عالیرتبه شورای حقوق بشر سخنرانی خواهد داشت.

محمدجواد ظریف قرار است در روزهای آتی با وزیر امورخارجه آمریکا نیز دیدارهایی داشته باشد همچنین معاونان وزیر امورخارجه کشورمان نیز در راستای مذاکرات هسته ای در سوئیس از فردا دوشنبه گفتگوهایی با همتایان آمریکایی خود خواهند داشت.