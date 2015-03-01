تمجید حزب الله از دستاوردهای ارتشهای سوریه و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، نبیل قاووق معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان اعلام کرد: دستاوردهای میدانی ارتش سوریه در جبهه های قنیطره و درعا و نیز دستاوردهای ارتش لبنان در راس بعلبک سوریه و لبنان را از تجاوز آینده اسرائیل حفظ می کند.

وی افزود: این اقدامات همچنین خطر تکفیری ها را از لبنان دور می کند.تکفیری ها قصد داردند که با آب شدن برف حملات جدیدی به روستاهای لبنانی انجام دهند و این اقدام جمعی برای حمایت لبنان و شکست طرحها در نطفه را طلب می کند.

قاووق تاکید کرد: اقدام ارتش لبنان علیه گروههای تکفیری توان لبنان را نشان می دهد.لبنان به دنیا ثابت کرد بیشترین توان را برای مقابله با خطرات تروریستهای تکفیری و اسرائیل دارد.

وی افزود: لبنان با معادله ارتش ملت و مقاومت مانع تحرک تکفیری ها شد و آنها را در مرز متوقف کرد.با توجه به ماهیت درگیری ها در منطقه همه لبنانی ها باید در یک جبهه قرار گیرند و حامی ارتش لبنان باشند.