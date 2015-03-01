۲۱ بازیکن پرسپولیس برای سفر به ازبکستان مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس اسامی ۲۱ بازیکن انتخابی حمید درخشان برای سفر به ازبکستان جهت انجام بازی با بنیادکار در چارچوب دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا را اعلام کرد.

بر این اساس محمد نوری، علیرضا نورمحمدی، هادی نوروزی، محسن بنگر، مهدی طارمی، احمد نورالهی، ژوزه تادئو، فرناندو گابریل، علی علیپور، محمد عباس‌زاده، بابک حاتمی، پیام صادقیان، رضا خالقی‌فر ، مایکل اومانا، مسعود همامی، مهدی دغاغله، محمد خانزاده، مهرداد کفشگری، سوشا مکانی، امید عالیشاه و مهدی جعفرپور بازیکنانی هستند که ساعت ۲۲ یکشنبه شب، در قالب کاروان پرسپولیس راهی ازبکستان خواهند شد.

دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و بنیادکار در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ساعت 16:30 روز سه شنبه هفته جاری در تاشکند برگزار خواهد شد.