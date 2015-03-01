ورود نانو تکنولوژی به زندگی مردم رویکرد اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نگارنده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه حث و بررسی فعاليت های انجام شده و در حال انجام مربوط به طرح عملياتی نمودن سند توسعه فناوری نانو مازندران ضمن قدردانی از مديران استانداری به خاطر ايجاد و فراهم سازی بستر مناسب جهت توسعه و كاربردی نمودن فناوری نانو در استان، رويكرد ستاد ويژه توسعه فناوری نانو را ورود نانوتكنولوژی به زندگی مردم بر شمردو در اين ارتباط ورود به صنعت و ورود محصولات مبتنی بر نانو به بازار را از جمله گام های اساسی بر شمرد.

وي همچنين ضمن ارائه گزارشی از پایان نامه‌های كارشناسی ارشد و دكترای نانويی مورد حمايت ستاد، تعداد پايان نامه های مورد حمايت مربوط به استان مازندران را ۵۸۵ عنوان ذكر کرد.

نگارنده برنامه های پيشنهادی دفتر هماهنگی امور استان های ستاد توسعه فناوری نانو كشور را برگزاري جلساتي با حضور استاندار و رئيس ستاد ويژه توسعه فناوری نانو، صاحبان صنايع (دولتي و خصوصي)، روسای پارك علم و فناوری و مراكز رشد واحدهای فناوری استان و نيز انجام فعاليت های ترويجی نانو در حوزه دانش آموزی، دانشجويی و مراكز فنی و حرفه ای اعلام کرد.

حسن خيريانپور، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی، مهم ترین دستاوردهای عملياتی کردن سند فناوری نانو مازندران را، " طراحی و ساخت سامانه تصفيه شيرابه زباله و پسماندهای ويژه با استفاده از فناوری نانو" و " انجام اقدامات لازم برای راه اندازی خط تولید صنعتی غشاهای نانوفیلتراسیون" برشمرد و اعلام نمود: در پنجمين نمايشگاه و جشنواره ملي علم تا عمل (اسفند ۱۳۹۳)، محصول " غشاهاي نانوفيلتر براي تصفيه آب و پساب هاي ويژه" از استان مازندران جزء۱۰ محصول برتر كشور انتخاب گرديد.

وی ضمن تشريح قابليت ها و توانمندي هاي استان و تجاري سازي علم و دانش و نيز مسائل و چالش هاي پيش روي استان، مباحث مربوط به دولت الكترونيك و هوشمندسازي نظام اداري، توسعه و تقويت پارك علم و فناوري و ايجاد مراكز رشد واحدهاي فناوري جديد در شهرستان ها و استفاده از فناوري هاي نوين بويژه فناوري نانو جهت رفع معضلات استان را جزء برنامه هاي در دست اجراي استانداري برشمرده و تأكيد نمود: تاكنون در ارتباط با موارد ياد شده نتايج ارزنده اي حاصل شده است.