ایجاد کمیسیون مدیریت شهری در تدوین برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در پنجاهمین اجلاس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها، به موضوع تدوین برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: تدوین برنامه ششم برای مدیریت شهری بسیار مهم است به نحوی که می تواند برنامه ۴ سال آینده را تدوین و تنظیم بکند و بر همین اساس بسیاری از مسائل و مشکلات می تواند در آن قابل ملاحظه باشد.

وی به جلسات برگزار شده در وزارت کشور و سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور در خصوص جایگاه و نقش مدیریت شهری در برنامه ششم توسعه کشور اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه ابتکار عمل در خصوص موضوع مدیریت شهری در حال خروج از دست شوراها بود، پیشنهاد شد تا مسئولین مدیریت شهری خود این موضوع را بررسی کرده و با وحدت رویه بر اساس منافع شهرها به صورت مستقیم به سازمان برنامه و بودجه اعلام نظر کنند.

رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها با بیان اینکه برای تدوین برنامه ششم توسعه کشور ۲۹ کمیسیون تشکیل شده بود که متاسفانه در هیچ یک از این کمیسیون ها مدیریت شهری جایگاهی نداشت، گفت: این موضوع به عنوان یک گلایه مهم مطرح و درخواست شد تا کمیسیون جدیدی به عنوان مدیریت شهری ایجاد شود که حمیدپور محمدی معاون برنامه ریزی سازمان برنامه ریزی و مدیریت کشور که مسئولیت تدوین برنامه ششم توسعه را برعهده دارد علی رغم محدودیت ها این کمیسیون را ایجاد و خود مسئولیت آن را برعهده گرفت.

چمران تاکید کرد: بر همین اساس باید نظرات مدیریت های شهری سراسر کشور تا اردیبهشت ماه جمع آوری شده و به این کمیسیون ارائه شود تا فرصت لازم برای بررسی در برنامه ششم توسعه کشور وجود داشته باشد.

وی در ادامه به موضوع طرح مدیریت شهری که در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، اشاره کرد و گفت: هم اکنون کلیات این طرح تصویب شده است و پس از تصویب قانون بودجه سال ۹۴ کشور، وارد دستور کار مجلس شورای اسلامی می شود.

رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها به تصویب یک فوریت طرح اصلاح نفرات عضو در شوراها اشاره کرد و گفت: موضوع مورد بحث اینگونه بود که تعداد نفرات عضو در شوراها کاهش یابد که این موضوع در شوراهایی که تعداد نفرات بالایی دارد می تواند کاهش یابد ولی در شوراهایی که تعداد کمی دارند، مشکل ساز است.

چمران اظهار داشت: می توان با تفاهم با مجلس شورای اسلامی در کمیسیون شوراها به گونه ای برنامه ریزی شود که تعداد اعضای شوراها خیلی کاهش نیافته و به حالت گذشته نیز بازنگردد.

وی در ادامه به موضوع بررسی مصوبات شوراها توسط هیئتی حقوقی به جای شخص فرماندار به عنوان موضوعی خوب در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: پیش بینی شده است که در این هیئت نماینده مجلس شورای اسلامی، فرمانداری و دو نفر حقوقدان حضور داشته باشند که بررسی بیشتر جنبه جزایی و حقوقی داشته باشد تا جنبه دولتی که یکی از نکات مثبت طرح در دست بررسی در مجلس ،است.

رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها همچنین به سه لایحه دولت که توسط وزارت کشور ارائه شده است اشاره کرد و گفت: یکی از این لوایح مربوط به پیش نویس لایحه مدیریت شهری است که هم اکنون در زیرکمیسیون ها است و هنوز به کمیسیون ها وارد نشده است، دیگر آئین نامه اداری استخدامی شهرداری ها است که به نظر قابل حذف می باشد چرا که در لایحه دیگر نیز این موضوع تکرار شده است و دیگری نیز درآمد پایدار شهرداری ها است که احیا شده است.

چمران با بیان اینکه موضوع مربوط به مدیریت شهری هنوز به کمیسیون های دولت نیامده است، گفت: به طور قطع بررسی ۳۰۰ماده برای شهرداری و ۱۰۰ ماده برای شورای شهر در کمیسیون های دولت و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی و بررسی آن در مجلس بیش از یک سال زمان صرف خواهد کرد ضمن اینکه تغییرات مختلفی در آن اعمال می شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون شهرداری علی رغم برخی مشکلات، در کل قانون مستحکمی است، اظهار داشت: صرف زمان و اعمال تغییرات ممکن است موجب بازماندن از اجرای قانون کنونی شود که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها پیشنهاد داد: می توان به جای اینکه تمام قانون مورد تغییرقرار گیرد، مشکلات موجود در قانون کنونی احصا شده و قانون اصلاحی برای آن ارائه شود.

چمران در خصوص برنامه ششم توسعه گفت: پس از بررسی برنامه ششم توسعه کشور در حدود ۳ صفحه نظرات اصلاحی در شورای عالی استان ها احصا شد که به سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و امیدواریم نظرات این مجمع را که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در شهرهایشان جای داده اند را تا اردیبهشت ماه به این سازمان ارائه کنیم و از طرفی با شورای عالی استانها نیز هماهنگی های لازم صورت گیرد تا نظرات اصلاحی به صورت هم صدا ارائه شود.

چمران در خصوص نتیجه این جلسات گفت: کار شورایی باید به صورت شورایی انجام شود و اعضای حاضر در این جلسه نمایندگان بیش از نیمی از جمعیت کشور هستند و بنابر این تصمیماتی که گرفته می شود را می توان دنبال کرد و به نتیجه مطلوب رسید.

وی با بیان اینکه حق گرفتنی است، گفت: اگر قرار باشد شوراها تنها منتظر حمایت باشد قاعدتا به سرانجام نمی رسد و زمانی که ما در کنارهم قرار نگیریم و پیوستگی نداشته باشیم شوراها انسجام ندارند و به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.

رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها در ادامه به قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: آنچه وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد داده است این است که مالیات بر ارزش افزوده تبدیل به مالیات شود و در حققیت خاصیت عوارضی آن از بین برود.

چمران اظهار داشت: در حال حاضر وزارت دارایی هرمیزان درآمد از این موضوع دریافت کند باید به شهرداری استان مربوطه بپردازد و نیاز به تفاهم نامه ندارد این در حالی است که در صورت تغییر وضع کنونی دریافت آن بسیار مشکل می شود.

وی ادامه داد: مالیات بر ارزش افزوده تماما عوارض بوده یعنی تمامی آن باید به شهرداری پرداخت می شد که متاسفانه ۳۰ درصد آن به شهرداری پرداخت می شود و از طرفی یک درصد از آن را نیز به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی داده می شود.

رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استان ها اظهار داشت: عملکرد وزارت بهداشت از دریافت عوارض بسیار خوب است ولی نکته این است که چرا این بودجه از محل بودجه شهرداری ها برداشت شده است.

چمران ادامه داد: این موضوع به کمیسیون مربوطه ارائه شد که خوشبختانه با مخالفت وزیر کشور و چند وزیر دیگر مواجه شد و بر همین اساس قرار شد تا جلساتی با وزیر اقتصاد و دارایی در این خصوص برگزار شود تا حداقل به صورت فعلی ادامه یابد.

در پایان این جلسه رئیس مجمع مشورتی کلانشهرها و مراکز استانها در خصوص ورود سازمان بازرسی به مسائل شوراها با تاکید بر اینکه سازمان بازرسی حق دخالت در مصوبات و نظارت شوراها را ندارد، تصریح کرد: وظیفه این سازمان بازرسی امور اجرایی و مالی است در حالی که شوراها نه کار اجرایی انجام می دهند و نه کارهای مالی ولیکن به دلیل اینکه بوجه شورا از شهرداری تامین می شود می توانند در این خصوص بازرسی کنند.

چمران با بیان اینکه کار سازمان بازرسی به نفع ماست، گفت: این سازمان نتیجه بازرسی های خود را برای شورا می فرستند و این موضوع می تواند برای شورا مفید باشد.

وی همچنین در خصوص انتخاب دو سالانه هیئت رئیسه شوراها اعلام کرد: این موضوع پیش از این نیز مطرح شد و در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار نگرفت ضمن اینکه انتخابات هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز دو سالانه است.

چمران از در اختیار قرار دادن برنامه ششم توسعه کشور برای روسای شوراهای کلانشهرها و شهرهای مراکز استان خبر داد و گفت: شوراها باید نظرات خود را تا پایان فروردین ماه ارسال کنند تا با ایجاد کارگروهی از حقوقدانان و افراد صاحب نظر مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال می شود.

وی ادامه داد: نظرات شوراها در خصوص طرح و لوایح مرتبط با قانون مدیریت شهری تا پایان فروردین ماه به مجمع اعلام شود تا بتوان نتیجه را به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های دولت منعکس کرد.