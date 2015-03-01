به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم از رقابتهای لیگ دسته اول، عصر امروز با برگزاری ۵ مسابقه از گروه «ب» پیگیری شد که تیم سیاه‌جامگان مشهد در مهمترین مسابقه هفته با یک گل از سد میهمانش مس رفسنجان عبور کرد.

مسی‌ها که هفته‌ها صدرنشین این گروه بوده‌اند، به خاطر نتایج پر نوسان بازی‌های اخیر، بالاخره صدرجدول را، آنهم به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به سیاه‌جامگاه از دست داده و به میزبان مشهدی سپردند. بابک مرادی در دقیقه 42 تک گل تیم سیاه‌جامگان را در این بازی به ثمر رساند.

در دیگر دیدار مهم این گروه، پاس همدان با یک گل از سد میزبانش شهرداری تبریز عبور کرد تا در روز توقف صنعت نفت در زمین فولاد یزد، این تیم همدانی ضمن صعود به رده سوم گروه، به ۲ امتیازی صدرنشینان برسد.

پارسه هم در خانه گل‌گهر سیرجان یک برد ارزشمند بدست آورد، نتیجه‌ای که جایگاه آنها را در رده پنجم تحکیم کرد. نبرد دو تیم ته جدولی شهرداری بندرعباس و راهیان کرمانشاه هم برنده نداشت تا تغییری در این بخش جدول ایجاد نشود.

نتایج کامل دیدارهای هفته شانزدهم از گروه «ب» از لیگ دسته اول و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

* سیاه‌جامگان مشهد یک - مس رفسنجان صفر

* فولاد یزد صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* شهرداری تبریز صفر - پاس همدان یک

* گل‌گهر سیرجان صفر - پارسه تهران یک

* شهرداری بندرعباس صفر - راهیان کرمانشاه صفر

جدول رده‌بندی گروه ب: (این جدول بدون احتساب نتایج صنعت نفت و پارسه مقابل اتکا تنظیم شده است)

۱- سیاه‌جامگان مشهد ۳۱ امتیاز - تفاضل گل ۹+

۲- مس رفسنجان ۳۱ امتیاز - تفاضل گل ۷+

۳- پاس همدان ۲۸ امتیاز

۴- صنعت نفت آبادان ۲۸ امتیاز (یک بازی کمتر)

۵- پارسه تهران ۲۵ امتیاز (یک بازی کمتر)

۶- داماش گیلان ۱۸ امتیاز

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۱۰- راهیان کرمانشاه ۱۴ امتیاز

۱۱- شهرداری بندرعباس ۱۲ امتیاز