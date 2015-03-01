قهرمانی شهرداری ورامین در لیگ برتر تکواندو/ جام در ورامین ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری ورامین در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ برتر و با کسب دو پیروزی مقابل مجتمع جوانه و بانک شهر، قهرمانی خود را در این دوره از مسابقات مسجل کرد

تیم شهرداری ورامین درهفته پنجم و ششم دور برگشت مسابقات لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور به مصاف تیم های بانک شهر و مجتمع فرهنگی ورزشی جوانه رفت و توانست در دو دیدار با نتایج مشابه 5 بر 3 به برتری برسد.

جام در ورامین ماند

تیم شهرداری ورامین با توجه به برتری در دو دیدار هفته پنجم و ششم و شکست ناباورانه صنایع استیل البرز مقابل پاس قوامین در فاصله یک هفته مانده به پایان این رقابت ها توانست عنوان قهرمانی خود را مسجل کرده و از قهرمانی سال گذشته خود دفاع کند.

اگرچه یک هفته دیگر از مسابقات لیگ برتر تکواندو باقی مانده است اما با توجه به فاصله سه امتیازی شهرداری ورامین نسبت به تیم رده دوم و استراحت دانشگاه آزاد اسلامی، از هم اکنون قهرمانی شاگردان پیام خانلرخانی مسجل شد.

تیم شهرداری ورامین در فصل گذشته رقابت های لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور نیز با هدایت پیام خانلرخانی توانست با شکست رقیبان مدعی خود نظیر دانشگاه آزاد برای نخستین به قهرمانی کشور برسد و در این فصل نیز توانست جام را در ورامین نگه دارد.

در جدول رده بندی لیگ برتر تکواندو باشگاه های کشور و تا پایان هفته ششم دور برگشت لیگ برتر تکواندو جام خلیج فارس، تیم شهرداری ورامین با 9 برد، یک تساوی و یک باخت از 11 بازی و با کسب 28 امتیاز به صدرجدول بازگشت، دانشگاه آزاد با 12 بازی و کسب 25 امتیاز در رده دوم قرار گرفت و صنایع استیل البرز با 11 بازی و کسب 22 امتیاز سوم است

مراسم اختتامیه مسابقات لیگ برتر تکواندو همزمان با برگزاری هفته هفتم دور برگشت رقابت ها در هفدهم اسفندماه برگزار می شود

گفتنی است شهرداري ورامين، صنايع استيل البرز، دانشگاه آزاد، بانك شهر، مجتمع فرهنگي ورزشي جوانه، پاس قوامين و شهرداري شهر انديشه 7 تيم حاضر در اين رقابتها هستند