اعیاد مذهبی بهترین بهانه برای بوجود آوردن نشاط اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش عصر یک شنبه در جلسه ستاد بزرگداشت برنامه های میلاد با سعادت حضرت علی (ع) اظهار داشت : تاثیر گذاری برنامه های مذهبی بر نشاط اجتماعی جامعه، که برگرفته از آموزه های دینی است، می تواند نقش مهمی در تحولات اجتماعی داشته باشد.

وی افزود: هر میزان برنامه های تولید نشاط اجتماعی بر گرفته از آموزه های مذهبی باشد بهتر می توانیم به جامعه آرمانی خود دست یابیم.

رنجکش یاد آور شد : باید تلاش کنیم برنامه های مذهبی با رنگ و بوی متناسب با ذائقه جامعه ارائه شود تا همگان ضمن بهره مندی از این برنامه ها به نشاط معنوی نیز دست یابند.

وی اظهار داشت : مردمی کردن برنامه ها نیز باید در اولویت فعالیت دستگاه های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد و نهاد های دولتی باید از این برنامه ها پشتیبانی کنند.

به گفته رنجکش دستگاههای اجرایی باید در یک همگرایی واحد، زمینه را برای حضور بیشتر مردم در برنامه ریزی های فرهنگی بویژه برای مناسبت های مذهبی فراهم کنند.

سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان با اشاره به برنامه های بزرگداشت ایام میلاد با سعادت حضرت علی (ع) اضافه کرد : تشکیل ستاد بزرگداشت این ایام دوماه زودتر بر این اصل استوار است که بتوانیم با برنامه ریزی های بهتر زمینه های اجرایی برنامه های متنوع تر با مشارکت های بیشتر مردمی را فراهم کنیم.

رنجکش از دستگاههای اجرایی فرهنگی استان خواست تا برنامه های خود را در قالب بسته های پیشنهادی حداکثر تا ۲۵ اسفند ماه به اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان ارسال کنند.

وی ساماندهی برنامه مناسبت های مختلف را از اولویت های این اداره کل در سال ۹۴ ذکر کرد و افزود: تلاش ها باید در جهت بررسی برنامه ریزی با استفاده از امکانات موجود و کاهش هزینه ها و اثر بخشی بیشتر برنامه ها در جامعه هدف باشد.

در این جلسه محمد بابایی پور دبیر بنیاد بین المللی غدیر نیز به رئوس برنامه های پیشنهادی این بنیاد به مناسبت میلاد حضرت علی (ع) در سال آینده پرداخت و از سرپرست اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان به دلیل برنامه ریزی در این زمینه تقدیر کرد.