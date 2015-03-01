پدافند غیرعامل در جامعه نهادینه سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز دوره آموزشی پدافند غیرعامل، بيان كرد: پدافند غير عامل، موجبات افزايش ايمن سازی مراكز حياتی و مهم كشور و ارتقاء آستانه مقاومت ملی و استمرار خدمات ضروری كشور در شرايط بحران را فراهم می کند.

يونسی، با بيان اين كه پدافند غير عامل، عملياتی بدون استفاده از ابزار نظامی است كه با هدف مقاوم سازی در حوزه های مختلف از آن بهره گيری مي شود، افزود: سازماندهی مناسب نيروهای مردمی و داوطلب برای اداره اموراستان درشرايط تهديد، پايداری درتدوام چرخه خدمات دستگاه ها در شرايط تهديد نظامی دشمن، آماده، ‌ايمن وپايدار نگاه داشتن استان و مناطق مختلف آن در مقابل تهديدات دشمن و بحران ناشی ازآن، وارد آمدن حداقل آسيب به مراكز حياتی، ‌ حساس و مهم محدوده جغرافيايي استان و حفظ ارتباطات مناسب بين اين مراكز از مهم ترين اهداف پدافند غير عامل است.

وي در ادامه قابليت تامين نيازمنديهای اساسی و ضروری مردم در شرايط بحران، امنيت اجتماعی، ‌ روانی و فيزيكی مناسب وپايدار درشرايط بحران ناشی از جنگ، ارتقاء آستانه مقاومت مردم در استان دربرابر تهديدات، استقرارسازمانی مناسب وتوانمند برای اداره صحنه عمليات امداد ونجات و مردم داری در شرايط تهديدنظامی دشمن و تهديدات نرم و نرم افزاری خصم و ايجاد آمادگی كامل در دستگاه های استانی، ‌ شهری و محله ای در برابر تهديدات، با انجام آموزش در رزمايش های دوره ای را از ديگر اهداف پدافند غير عامل دانست.

معاون استاندار مازندران، بحران های تهديد كننده را به دو دسته بحران های انسان ساخت اعم از اجتماعی و اقتصادی و طبيعی از جمله سيل، زلزله و... و. تقسيم و عنوان كرد: اقدامات زير ساختی، اقدامات مديريتی و اقدامات ساختاری، مهم ترين اقدامات تسهيل كننده مديريت بحران است.

وی ياد آور شد: نهادهای فرهنگ ‌ساز چون آموزش و پرورش، وزارت علوم و دانشگاه‌های كشور و مجموعه رسانه‌ها، نقش قابل توجهی در موضوع نهادينه كردن فرهنگ پدافند غيرعامل در كشور دارند.

وي، خاطر نشان ساخت: اين ماموريت از دو منظر توجه دادن افكار عمومی به اهميت اين موضوع و آموزش ابعاد مختلفی كه اين نوع از پدافند در ايمن ‌سازی بدنبال دارد و تبليغ، ترويج و اطلاع‌رسانی پيرامون تاثير ابعاد اقدامات در اين راستا، می تواند به احساس امنيت در جامعه و افزايش بازدارندگی اقدامات دشمن كمك كند.

يونسی با اشاره به اين كه اهميت نقش و جايگاه مردم در اين حوزه با گسترش سازمان های مردم نهاد به صورت نظريه ای جديد مطرح است، گفت: امروزه ضمن توجه به سياست گذاری و برنامه ريزی علمی، آمايش تخصصی سرزمينی، آموزش استفاده از ابزارهای مختلف فناوری و اطلاعات داده ها و تسلط كافی بر سه عنصر زمان، مكان و ابزار اطلاعات در كاهش خسارات در زمان بروز بحران بسيار موثر است.