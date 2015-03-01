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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۱۴

در تماس تلفنی با وزیر خارجه افغانستان صورت گرفت:

ابراز همدردی ظریف درخصوص حادثه سقوط بهمن در افغانستان

ابراز همدردی ظریف درخصوص حادثه سقوط بهمن در افغانستان

وزیر امور خارجه در این گفتگوی تلفنی آمادگی هلال احمر جمهوری اسلامی برای ارسال هرگونه کمک درخواستی در این زمینه از سوی افغانستان را به همتای خود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تماسی تلفنی صبح امروز(یکشنبه) با صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان ضمن اظهار همدردی در خصوص حادثه سقوط بهمن در سالنگ افغانستان، برای درگذشتگان این حادثه طبیعی از خداوند متعال طلب رحمت و برای بازماندگان آنها صبر و سلامتی آرزو کرد.

صلاح‌الدین ربانی نیز این حادثه را که تاکنون تلفات زیادی داشته است بسیار دردناک ذکر و از ابراز همدری وزیر امور خارجه کشورمان تشکر کرد.

ظریف در این گفتگوی تلفنی آمادگی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای ارسال هرگونه کمک درخواستی در این زمینه از سوی افغانستان را به همتای خود اعلام کرد.

کد مطلب 2509305

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