صنایع دستی و اشتغال خانگی اولویت های اشتغال گلستان در سال ۹۴ است

به گزارش خبرنگار مهر،علی مرگدری در جلسه پایانی کارگروه اشتغال سال ۹۳ که عصر یکشنبه در محل استانداری گلستان برگزار شد، اظهار کرد: سالی که گذشت سال سختی بود و بانک های ما با اتفاقاتی که در سال های گذشته برای شان رخ داده بود در مرز ورشکستگی بودند و نگاه خوبی هم نسبت به فعالین اقتصادی ما نداشتند.

وی تصریح کرد: در سال های گذشته ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع در استان وجود داشت اما نتوانستیم ۲۰ درصد از آن را هم با برنامه مصرف کنیم و البته دنبال مقصر هم نیستیم و این چیزی است که باید در سطح ملی رفع شود.

مرگدری بیان کرد: تاخیر 6 ماهه در لایحه خروج از رکود موجب شد تا وضعیت صنایع و تولیدات ما در بخش تسهیلات تغییری نکند چرا که یکی از بخش های لایحه خروج از رکود افزایش پایه پولی باک ها است.

وی بیان کرد: میانگین درآمد استان در سال ۹۰ معادل ۴۷ درصد درآمد کشور بود که این رقم در سال های ۹۱ و ۹۲ به مراتب بدتر هم شده است و باید در این زمینه به دنبال راه حل باشیم.

معاون استاندار در ادامه افزود: فاصله اعتباری ما با استان های متوط کشور در خوشبینانه ترین حالت ۳۳ هزار میلیارد فاصله دارد و اگر بخواهیم این گپ را جبران کنیم باید بتوانیم در سال آینده از محل منابع اعتباری بانک های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ۹ هزار میلیارد تومان در فعالیت های اقتصادی استان بیاوریم.

مرگدری بیان کرد: سیاست ما در بحث اشتغال استان حفظ وضعیت موجود و بهبود ارتقاء وضع موجود است که این سیاست در سال ۹۴ نیز ادامه دارد.

وی اضافه کرد: در این راستا باید به واحدهای تولیدی که ظرفیت داشته کمک کنیم و اگر منابعی باقی ماند در پروژه های نیمه تمام به کار بندیم.

مرگدری افزود: از جمله سیاست های سال آینده ما این است که استان از بخش کشاورزی به کشاورزی، صنعت، گردشگری و تجارت سوق پیدا کند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری گلستان تصریح کرد: در سال ۹۴ شش دستگاه ( فنی و حرفه ای، بهزیستی، کمیته امداد، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و میراث فرهنگی) که بیشترین اشتغال استان را داشتند راستی آزمایی می شوند.

مرگدری با بیان این که ما باید از فرصت صندوق های بین المللی پول استفاده کنیم، اظهار کرد: در حوزه تولید و صنعت نیز باید سیاست ما حمایت از پروژه های بزرگ مثل فولاد و غیره باشد .