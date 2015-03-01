سن مرتکبان جرایم سایبری در ایران به ۱۶ سال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک‌نفس عصر یكشنبه در نخستین همایش امنیت در فضای سایبری که در هتل ثامن مشهد برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار كرد: متاسفانه سن مجرمان در جرایم سایبری بسیار كاهش داشته به طوری كه در حال حاضر به سن ۱۶تا ۱۷ سال رسیده است و این موضوع ناشی از نو بودن فضای مجازی است.

وی افزود: بیشتر این جرایم در خانواده هایی که نظارت کمتری در آن ها وجود دارد اتفاق می افتد كه این امر در كنار شکاف نسلی عمیقی که بین آحاد جامعه ایجاد شده زمینه ساز افزایش جرم در سنین پایین شده است.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا اذعان كرد: انگیزه اصلی جرایم سایبری کسب سود و منفعت مالی است.

بیش از ۸۰ درصد جرایم با انگیزه مالی است

وی تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد جرایم سایبری با انگیزه های مالی انجام می شود و درصد بسیاری کمی به جرایم جنسی تعلق دارند.

نیك نفس ادامه داد: در جرایم سایبری یک فضای دانش محور حاکم است و ما در این عرصه با افرادی مقابله می کنیم که دارای دانش بسیار غنی هستند و هرچه در این شرایط بتوانیم مهارت های فنی خود را افزایش دهیم قطعا می توانیم نتایج بهتری را بدست بیاوریم.



وی با اشاره به اینکه فضا برای رشد مجرمان فضای سایبری در کشور فراهم است تصریح کرد: پیچیدگی جرم در کشور ما نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر پایین تر است و این موضوع سبب می شود که ما بتوانیم این جرایم را راحت تر کشف کنیم.



نیک‌نفس اذعان كرد: سال گذشته پلیس فتا به بیش از ۲۰ هزار پرونده در سراسر کشور رسیدگی کرد هرچند بسیاری از پرونده های مشابه هنوز در پلیس آگاهی بررسی می شود.

جرایم سایبری 2 برابر رشد دارد

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا گفت: جرایم سایبری در کشور ما نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر رشد داشته است.



وی با بیان اینکه کیفی سازی نیروی انسانی از اولویت های پلیس فتا است افزود:تاكنون ۷۵ درصد کسانی که جذب مجموعه پلیس فتا شده است از دانش آموختگان برجسته کشور در حوزه فناوری اطلاعات هستند و بر این اساس ما با کمبود نیروی انسانی در پلیس فتا مواجه نیستیم.

نیک نفس با اشاره به اجرای طرح همیاران پلیس در کشور تصریح کرد: در این طرح از فعالان حوزه مجازی و جوانان نخبه دعوت می شود که با پلیس فتا در زمینه کشف جرایم همکاری لازم را داشته باشند.