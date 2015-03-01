وجود ۹۰۰۰ مهندس بیکار در قطب کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در جمع مهندسان کشاورزی استان، بیکاری مهندسان کشاورزی در استان را ایرادی بزرگ در مدیریت دانست و گفت: وجود بیش از ۹هزار مهندس بیکار کشاورزی در استان می تواند شکاف تولید محصولات کشاورزی را به حداقل برساند.

وی افزود: شکاف تولید بین متوسط تولید و مقدار تولیدات کشاورزان پیشرو نمونه در محصولات کشاورزی از جمله برنج، مرکبات، گندم، کلزا و گل و گیاه بسیار بالا است.

وي وجود قريب ۱۴ هزار مهندس كشاورزي در مازندران را فرصت و ظرفيت بسيار مهم و ارزشمند در استان اعلام كرد و گفت : بايد از استعدادها، ظرفيت ها و دانش فني مهندسان براي توسعه كشاورزي مازندران بهره برد.

نماینده عالی دولت در مازندران ادعا کرد که در شرایط فعلی با مهندسی کردن فعالیت های کشاورزی تولیدات محصولات کشاورزی به دوبرابر قابل افزایش است.

فلاح با اشاره به اینکه در حال حاضر متوسط تولید برنج در هکتار شش تا هفت تن، مرکبات ۱۸ تا ۲۰ تن و ماهی پرورشی کمتر از ۱۰ تن است، ادامه داد: این محصولات در کشاورزی مهندسی که کشاورزان نمونه و پیشرو در همین شرایط تولید می کنند به ترتیب ۱۲ تا ۱۳ تن برنج، ۹۰ تا ۱۰۰ تن مرکبات و ۱۷ تن ماهی است.

وجود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی شیبدار در مازندران

استاندار مازندران به وجود ۲۰۰ هزار هکتار اراضی شیب دار در عرصه های منابع طبیعی که مصوبه واگذاری به مردم در این خصوص وجود دارد، اشاره کرد و اظهار داشت: مهندسان کشاورزی می توانند از این فرصت استفاده کنند.

وی خاطر نشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران آماده واگذاری بسیاری از ماموریت های خود به بخش خصوصی با اولویت مهندسان کشاورزی بیکار هستند.

فلاح سال ۹۴ را سال اشتغال مهندسان بیکار کشاورزی در مازندران عنوان کرد و ادامه داد: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان باید با جدیت در گرفتن ماموریت های سازمان مرتبط با کشاورزی را اقدام کند.

وی وجود ۳۴۰ کیلومتر ساحل دریای خزر را به عنوان یک ظرفیت مهم و بزرگ در پرورش ماهی در قفس دانست و گفت : سالانه می توان بیش از ۳۰۰ هزار تن ماهی در سواحل دریای خزر به صورت پرورش در قفس تولید کرد.

وی در عین حال خطاب به مهندسان کشاورزی مازندران گفت: داشتن مدرک جوابگو نیست بلکه باید مهارت کار را مزرعه زراعی و باغی را تجربه کنند.