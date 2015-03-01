طرح بهنگام سازی کدهای پستی در بشرویه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صابریان ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار بشرویه اظهارکرد: در کشورهای پیشرفته دنیا نگاه به پست مانند نگاه به صنعت است که در هرشرایط خود را با شرایط موجود وفق می دهد و خدمات موردنیاز را ارائه می دهد.

وی اظهارداشت:با پدیدار شدن تکنولوژی و اینترنت کاهش پست نامه را نیز دربرداشته و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۲۰ میلادی عملا پست نامه حذف می شود اما این به معنای بیکار شدن پست نخواهد بود و سه خدمت فیزیکی الکتریکی و ثبت و استعلامات به مردم ارائه خواهد شد.

وی همچنین در خصوص اخذ تفاهم نامه ها در دولت جدید هم بیان داشت: برابر تفاهمنامه هایی که تا به امروز موجود بوده است پست به عنوان درگاه خدمات دولت تعیین شده است.

وی تصریح کرد:انتظار داریم تا با انجام خدمات در دفاتر شهری و روستایی نیز رضایت خاطر کلیه مردم و شهروندان فراهم شود.

مدیرکل پست خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح جی‌نف، گفت: با اجرای این طرح انقلاب بزرگی در حوزه اقتصادی، اشتغال، کار و برنامه‌ریزی رخ می‌دهد و در دولت جدید بنا است تا برنامه‌ریزی‌های آینده مبتنی بر آمار و اطلاعات واقعی شود و امیدواریم با اجرای طرح جی ‌نف انقلاب اقتصادی مد نظر اتفاق بیفتد.

وی نیز درخصوص اجرای طرح بهنگام سازی کد های پست ده رقمی شهرستان بشرویه هم گفت:این طرح از ۸ اسفند ماه آغاز شده است.

وی ادامه داد: با همت و پیگیری های مسئولین و نیروهای جوان بکار گرفته در این طرح انتظار می رود تا یک ماه آینده کل سطح شهر بشرویه این طرح انجام و بلافاصله نیز عملیات تهیه و نصب پلاک ها صورت گیرد.

صابریان بیان داشت: اولویت پست در حال حاضر انجام خدمات نیابتی و واسطه بین مردم و مسئولین است که امیدواریم مراجعات مردم به دستگاه و ادارت کم شود و تمامی مراجعات از طریق پست و دفاتر ICT انجام شود.

علی باقری فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بیان کرد: پست از ارتباطات قدیمی است که در گذشته های دور وظیفه جایجایی نامه ها را عهده دار بوده است.

وی افزود: امروزه به این جایگاه رسیده ایم که کلیه نامه ها و کالا ها در اسرع وقت به صورت صحیح و سالم به دست مقصد می رسد و در کمتر از ۴۸ ساعت و اکثر اوقات سریعتر این امر صورت می گیرد.

باقری اظهار داشت: پست بانک نیز یکی از شاخه های پست است که در روستاها نیز فعالیت می کند و خدمات در اکثر نقاط ارائه می شود که این مهم از جمله برکات جمهوری اسلامی است.

وی گفت: امروز با وجود پیشرفت های بسیاری که در عرصه ارتباطات صورت گرفته است اما گاها برخی از افراد استفاده از نامه را ترجیح می دهند.

نصب چهار هزار صندوق پستی در منازل بشرویه

محمود هادی نژاد رئیس اداره پست شهرستان بشرویه نیز در این نشست بیان کرد:برای امر پلاک گذاری از سال ۸۸ پیگیر هستیم و در گذشته به دلایل همکاری کمتر این اقدام صورت نگرفته اما شورای فعلی بسیار مشتاق به انجام این کار هستند لذا موفق به انجام اقدامات اولیه در این خصوص شده ایم.

وی ادامه داد: در سال ۹۰ اطلاعات بشرویه را به روز رسانی کردیم که این اقدام حدود دو ماه به طول انجامید و خوشبختانه در حال حاضر ۸۵ درصد اماکن ما به روز رسانی شده است.

هادی نژاد با اشاره به اینکه طبق پیشنهاد شورا تصمیم بر اخذ هزینه از مردم برای این امر داشته ایم، گفت: در بحث صندوق های پستی نیز بیش از چهار هزار صندوق نصب شد و این امر نیز با همکاری مردم صورت گرفت.

رئیس اداره پست شهرستان بشرویه اظهار داشت: باتوجه به اطلاعات برداری در سال ۹۰ اطلاعات پلاک شهرداری نیز برداشته شد.

هادی نژاد گفت: در شهر ارسک نیز در گذشته قراردادی در خصوص پلاک کوبی بسته شد و حدود ۵۰ درصد کار نیز صورت گرفت اما به دلیل تغییر شهردار ارسک این کار نیمه تمام ماند.