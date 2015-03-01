حکم شورایاران ۱۵ منطقه خرم آباد اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز یکشنبه در محل شورای اسلامی شهر خرم آباد ۴۵ نفر شورایار از ۱۵ منطقه خرم آباد (هرمنطقه سه نفر) احکام خود را از رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد تحویل گرفتند که اعتبار این احکام تا تاریخ ۱۲ شهریور ۹۴ بوده و در صورت تصویب شورای اسلامی شهر تا یک سال قابل تمدید است.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد در این جلسه اظهار داشت: انتخاب شورایاران اتفاق خوبی است و این نوید را به شهر می دهد که شهر می تواند به توسعه دست یابد.

علی جهان آرا با بیان اینکه یکی از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران تحقق عدالت اجتماعی برای مردم است گفت: هرچه سهم مشارکت مردم در تحقق این عدالت بیشتر باشد زودتر به نتیجه و اهداف مورد نظر خواهد رسید به طوریکه طی ۳۶ سال گذشته چندین انتخابات در کشور برگزار شده که حضور پرشور مردم نشان دهنده توجه و اهمیت آنها به سرنوشت خود است.

وی با بیان اینکه وظایفی که شورایاران بر عهده گرفته اند خداپسندانه و داوطلبانه است عنوان کرد: طبق آیات و روایات پذیرش عبادات انسان در گرو خدمت و کارگشایی برای مردم است که امیدواریم شورایاران منشا خیر و برکت برای شهر باشند.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد عمران و آبادی در همه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک کشور در گرو هم بستگی مردم دانست و ادامه داد: شورایاران موظفند نیازهای مردم منطقه خود را شناسایی کرده و آنها را به مسئولین شهرداری و شورای اسلامی شهر منتقل کنند.

جهان آرا تصریح کرد: با توجه به محدودیت بودجه و اعتبارات باید از ظرفیت ها و فرصت ها استفاده شده و همچنین نگرش و سطح انتظار شهروندان نسبت به مسائل عمرانی و شهری باید رصد شود.

وی با بیان اینکه حسن رضایت شهروندان عامل مهمی در ایجاد انگیزه برای مشارکت عمومی در توسعه و بهینه سازی خدمات شهری است افزود: این بار بر دوش شورایاران قرار دارد.