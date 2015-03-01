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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۲۱

بسنجیده:

اعتبار اشتغال روستائیان گلستان در سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان است

اعتبار اشتغال روستائیان گلستان در سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان است

گرگان- سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان از اختصاص ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک کارآفرین امید در سال ۹۴ برای اشتغال روستائیان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بسنجیده، عصر یکشنبه، در کارگروه اشتغال استانداری گلستان اظهار کرد: برای سال ۹۳ این اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و این فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال روستائیان استان است که باید از آن استفاده شود.

وی اظهار کرد: اشتغال پایدار در فضای روستایی ما بسیار مهم است و تا زمانی که ما روستای آباد نداشته باشیم نمی توانیم به شهری آباد فکر کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان هم دراین جلسه گفت: ما برای رشد تولید و صنعت استان به ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه  در گردش نیا زداریم که چرخ بنگاه های ما بچرخد.

حسینقی قوانلو افزود: سال ۹۴ را در پیش داریم و در این سال امیدوار هستیم لایحه حمایت از تولید که همچنان در مجلس است به تصویب برسد که بخشی  از این لایحه مربوط به افزایش سرمایه بانک ها است و ما از بانک ها تقاضا داریم که به همین مقدار که صنعت به شما برای افزایش سرمایه کمک کرده است شما نیز به بانک ها کمک کنید.

وی بیان کرد: اگر تنها ۲۰ درصد منابع بانک ها نیز به کارگروه اشتغال اختصاص یابد می توانیم به رونق صنعت در استان امیدوار باشیم.

کد مطلب 2509315

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