اعتبار اشتغال روستائیان گلستان در سال آینده ۳۵۰ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف بسنجیده، عصر یکشنبه، در کارگروه اشتغال استانداری گلستان اظهار کرد: برای سال ۹۳ این اعتبار ۱۸۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و این فرصت بسیار مناسبی برای اشتغال روستائیان استان است که باید از آن استفاده شود.

وی اظهار کرد: اشتغال پایدار در فضای روستایی ما بسیار مهم است و تا زمانی که ما روستای آباد نداشته باشیم نمی توانیم به شهری آباد فکر کنیم.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان هم دراین جلسه گفت: ما برای رشد تولید و صنعت استان به ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیا زداریم که چرخ بنگاه های ما بچرخد.

حسینقی قوانلو افزود: سال ۹۴ را در پیش داریم و در این سال امیدوار هستیم لایحه حمایت از تولید که همچنان در مجلس است به تصویب برسد که بخشی از این لایحه مربوط به افزایش سرمایه بانک ها است و ما از بانک ها تقاضا داریم که به همین مقدار که صنعت به شما برای افزایش سرمایه کمک کرده است شما نیز به بانک ها کمک کنید.

وی بیان کرد: اگر تنها ۲۰ درصد منابع بانک ها نیز به کارگروه اشتغال اختصاص یابد می توانیم به رونق صنعت در استان امیدوار باشیم.