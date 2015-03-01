به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز یکشنبه استقلال در کمپ اختصاصی زنده یاد ناصر حجازی و با حضور بیش از ۳۰ تماشاگر برگزار شد.

* جاسم کرار و بهنام برزای غایبین تمرین امروز استقلال بودند.

* قبل از شروع تمرین کادر فنی استقلال در میانه زمین حدود ۱۰ دقیقه جلسه ای را برگزار کردند.

* بازیکنان یک تیم فوتسال شهرستان آباده استان فارس در کمپ حضور داشتند و با آمدن امیر قلعه نویی با او عکس یادگاری گرفته و سپس سرپرست آنها یک دیوان حافظ را به قلعه‌نویی اهدا کرد. همچنین پس از قلعه نویی، بازیکنان استقلال نیز با آنها عکسی به یادگار گرفتند.

* هوادران حاضر در محل تمرین از مسئولین استقلال زمان برگشت کرار را می پرسیدند تا ببینند او بالاخره خود را به تمرینات استقلال می رساند یا همچنان می خواهد در عراق به تفریح بپردازد.

* وحید طالب لو و محسن فروزان زیر نظر کریم بوستانی تمرینات ویژه ای را انجام دادند.

* در اواسط تمرین امیر قلعه نویی و دکتر ستوده پزشک تیم در خصوص وضعیت جسمانی بازیکنان دقایقی با یکدیگر صحبت کردند.

* در ابتدای تمرین سرمربی استقلال حدود ۵ دقیقه با بازیکنان صحبت کرد و از آنان خواست که خود را برای دیدار مقابل نفت مسجدسلیمان آماده کرده و تمرینات را جدی برگزار کنند تا آمادگی بسیار خوبی را برای دیدار روز جمعه داشته باشند.

* پس از صحبت های قلعه نویی بازیکنان ابتدا زیر نظر مربی بدنساز خود حدود ۱۰ دقیقه دور زمین دویده و سپس در یک آیتم طولانی بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و حدود ۵۰ دقیقه به انجام دویدن های سرعتی و امدادی پرداختند.

* پس از این تمرین، کادر فنی استقلال تمرین تاکتیکی را در دستور کار بازیکنان قرار داد و آنها با زدن ضربات از راه دور و سانتر از جناحین پرداختند و در بین مهاجمان استقلال، رضا عنایتی عملکرد بهتری از خود نشان داد که مورد تشویق حاضرین هم قرار گرفت. وی تمام ضربات سری که بر روی دروازه می زد، بیشتر آنها به گل تبدیل می شد که همین مساله باعث می شد قلعه نویی او را مورد تشویق قرار دهد.

* تمرین استقلال در ساعت ۱۷:۳۰ به پایان رسید و این تیم فردا از ساعت ۱۶:۰۰ تمرینات خود را در کمپ زنده یاد حجازی پیگیری خواهد کرد.

* تیم فوتبال استقلال تهران روز جمعه و از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نفت مسجدسلیمان خواهد رفت.