بودجه فرهنگی پایتخت جوابگوی نیازها نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در جریان برگزاری یکصد و سی و ششمین جلسه شورا با انتقاد از کاهش بودجه اختصاصی به حوزه فرهنگی و اجتماعی اظهار داشت: باید قبول کنیم حجم فعالیت های فرهنگی در سطح شهر بسیار بالاست. اما بودجه های در نظر گرفته شده بسیار اندک است.

وی افزود: این در حالی است که بسیاری از علما و روسای حکومتی وضعیت فرهنگی کشور را مساعد نمی دانند. بنابراین جا دارد که در بودجه شهرداری توجه ویژه ای به بودجه های فرهنگی و اجتماعی شود.

شاکری در ادامه به اعلام شماره حسابی از سوی مجریان و دست اندرکاران چاپ قرآن کریم برای این منظور اشاره کرد و گفت: برای آنکه ۱۰ میلیون حافظ کل قرآن تربیت کنیم، نیاز است، قرآن های استاندارد چاپ شود.

وی پیشنهاد داد: شهردار تهران در این زمینه کمک هایی داشته باشد.

شاکری در ادامه تذکرات خود خاطر نشان کرد: در آستانه، سالگرد ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی که براساس بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ شده است قرار داریم. بنابراین پیشنهاد می شود به عنوان مجموعه ای اقتصادی، اجتماعی و مصرفی، تکلیفمان را نسبت به سیاست های ابلاغی مشخص کنیم و در برنامه ریزی ها مشخص شود که در چه مواردی این سیاست های ۲۴ گانه را رعایت کنیم.