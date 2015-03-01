پیروزی ارزشمند لیورپول مقابل منچستر سیتی

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس عصر روز یکشنبه با برگزاری دیدار حساس تیم‌های لیورپول و منچسترسیتی در ورزشگاه آنفیلد ادامه پیدا کرد که در پایان شاگردان برندن راجرز حریف خود را با حساب ۲ بر یک شکست دادند و ۳ امتیاز ارزشمند خانگی را به اندوخته‌های قبلی خود افزودند.

در این دیدار ژوردن هندرسون (۱۱) و فیلیپ کوتینیو (۷۵) با ضربات راه دور و فنی خود برای لیورپول گلزنی کردند و تنها گل تیم من سیتی را نیز ادین ژکو در دقیقه ۲۶ به ثمر رساند.

لیورپول با این برد ۴۸ امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. منچسترسیتی هم در امتیاز ۵۵ باقی ماند و شانس کاهش فاصله خود با چلسی را از دست داد.