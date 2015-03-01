  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۹:۰۴

هفته بیست و هفته لیگ برتر انگلیس؛

پیروزی ارزشمند لیورپول مقابل منچستر سیتی

پیروزی ارزشمند لیورپول مقابل منچستر سیتی

تیم فوتبال لیورپول با پیروزی ارزشمند خانگی مقابل منچستر سیتی یک گام دیگر به گروه صدرنشین رقابتهای لیگ برتر انگلیس نزدیک شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و هفتم رقابتهای لیگ برتر انگلیس عصر روز یکشنبه با برگزاری دیدار حساس تیم‌های لیورپول و منچسترسیتی در ورزشگاه آنفیلد ادامه پیدا کرد که در پایان شاگردان برندن راجرز حریف خود را با حساب ۲ بر یک شکست دادند و ۳ امتیاز ارزشمند خانگی را به اندوخته‌های قبلی خود افزودند.

دیدار تیم های لیورپول و منچستر سیتی

در این دیدار ژوردن هندرسون (۱۱) و فیلیپ کوتینیو (۷۵) با ضربات راه دور و فنی خود برای لیورپول گلزنی کردند و تنها گل تیم من سیتی را نیز ادین ژکو در دقیقه ۲۶ به ثمر رساند.

لیورپول با این برد ۴۸ امتیازی شد و در رده پنجم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس قرار گرفت. منچسترسیتی هم در امتیاز ۵۵ باقی ماند و شانس کاهش فاصله خود با چلسی را از دست داد.

کد مطلب 2509323

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها