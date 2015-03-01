کشف ۵۰ فقره سرقت منزل در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادی افزود: برای برطرف کردن دغدغه های مردم در حیطه احساس ناامنی با تدبیر فرمانده ناجا قرارگاه مبارزه با سرقت از ابتدای سال جاری راه اندازی شد و با دخیل شدن مشارکت سایر سازمان ها در این امر پیگیری جدی تری در امر مبارزه با سرقت صورت گرفت.

وی با اشاره به عملکرد پلیس غرب استان تهران در حیطه مبارزه با سرقت در ۱۱ ماه گذشته گفت:در مدت زمان گذشته در مجموع کل سرقت ها ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافت به گونه ای که سرقت منزل با کاهش ۱۲درصدی، سرقت مغازه کاهش ۲۱ درصدی، سرقت خودرو کاهش ۹ درصدی، سرقت موتورسیکلت کاهش ۲۰ درصدی و سرقت قطعات خودرو با کاهش ۱۰ درصدی روبرو بود.

سرهنگ خدادادی افزود: تلاش کارکنان انتظامی نشان دهنده مشارکت سازمان ها و نهادهای دولتی در امر مبارزه با سرقت بوده که قطعا اینگونه همکاری ها می تواند روند مبارزه با سرقت و در پی آن افزایش رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته باشد.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران با اشاره به انهدام باند هفت نفره سارقان منزل گفت: با افزایش سرقت در مناطقی از شهریار و شهر اندیشه، بررسی های جدی پلیس آغاز شد و با استفاده از سوابق اطلاعاتی مجرمان و راهنمایی های شاکیان پرونده، تحقیقات پلیس ادامه یافت و با همکاری خوب یکی از کسبه شهریار،سارق اصلی هنگام فروش اموال مسروقه در شهریار توسط پلیس دستگیر شد و مالخران اموال مسروقه و همدستانش را به پلیس معرفی کرد.

وی گفت: در سه عملیات جداگانه، سه سارق و چهار مالخر در شهرهای اندیشه و شهریار دستگیر شدند و سارقان به ۵۰ فقره سرقت در شهرهای اندیشه و شهریار اعتراف کردند و اموال مسروقه از قبیل تلویزیون ال سی دی،ال ای دی، ضبط و باند، کیس و وجوهات نقد و مقادیری طلا وجواهر کشف شد.

سرهنگ خدادادای به شهروندان توصیه کرد: برای پیشگیری از سرقت منزل، از نگهداری وجوهات و طلا و جواهرات در منزل خودداری کنند و در صورت امکان، اموال و اشیای گرانبهای خود را به صندوق امانات بانکها تحویل دهند تا ضمن پیشگیری از سرقت اموال، تا حدود بسیار زیادی انگیزه های سارقان حرفه ای منازل در سرقت منزل کاهش یابد.

وی با اشاره به انهدام باند دو نفره سارقان کیف قاپ و زورگیر در ۱۰ روز گذشته گفت: با افزایش مراجعه شهروندان در خصوص سرقت گوشی،وجوه نقد و کیف توسط سارقان به یگانهای انتظامی در شهرهای شهریار و اندیشه،بررسی موضوع توسط پلیس مورد پیگیری قرار گرفت.

خدادادی افزود: با افزایش گشت های محسوس و نامحسوس در نقاط جرم خیز در شهر اندیشه و شهریار، سارقان شناسایی و در جریان تعقیب و گریز دستگیر شدند.

وی یادآور شد: براساس اطلاعات پلیس،صنوف در فروش اجناس سرقتی خودرو دخیل اند بنابراین ضمن کنترل این اصناف، صاحبان آنها را مکلف کردیم تا با استقرار رایانه، لیستی به همراه عکس اجناس موجود را در اختیار پلیس قرار دهند.

رئیس پلیس آگاهی غرب استان تهران در پایان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد کل سرقت های منطقه انتظامی غرب استان تهران، سرقت های خودرو و قطعات خودرو است، گفت: تجهیز خودروها به قفل فرمان، قفل پدال، سوییچ مخفی می تواند در کاهش سرقت ها نقش مهمی ایفا کند و استفاده از پارکیینگ های منازل وعمومی می تواند در کاهش سرقت خودرو و قطعات آن موثر باشد چرا که ۹۵ درصد سرقت های خودرو و قطعات آن در بیرون از پارکینگ اتفاق می افتد و در این امر بایستی هم مسئولان ذیربط تلاش های خوبی انجام دهند و هم شهروندان در استفاده از پارکینگ های عمومی و منازل توجه ویژه ای داشته باشند.