۱۱۰۰ نفر در مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور لرستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور لرستان گفت: مسابقات قرآن از جمله برنامه هایی است که در حوزه ترویج آموزه های دینی و قرآنی به منظور انس دانشجویان با تعالیم معنوی در محیط دانشگاه بسیار تاثیرگذار است.

جعفری ارتقای سطح فرهنگ قرآنی و اسلامی دانشجویان و اعتلای اخلاق دینی در سطح دانشگاه را از اهداف برگزاری این مسابقات دانست و اظهار داشت: تقویت و توسعه فضای معنوی و قرآنی، شناسایی استعدادهای قرآنی، ترویج سبک زندگی قرآنی، ارج گذاری به فعالیت های قرآنی و تجلیل از نخبگان قرآنی از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه نقش قرآن در زندگی فردی و اجتماعی بشر واضح است عنوان کرد: همه نیازمند ارتباط با خالق هستیم و دسترسی مستقیم به کلمات خداوند بسیار لذت بخش است.

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان ادامه داد: ظرفیت جهان شمولی در وجود قرآن بوده و پیام های آن برای تمام مصلحان جهان کاربردی است.

جعفری با بیان اینکه تلاوت و حفظ قرآن بسیار ارزشمند است تصریح کرد: تدبر در آیات نورانی قرآن نیز بسیار اهمیت دارد چرا که زندگی قرآنی باعث فاصله از آسیب های اجتماعی می شود.

وی با بیان اینکه هزار و ۱۳۴ نفر در رشته های نقاشی، شعر، عکس، فیلم کوتاه و... در مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند افزود: تعداد ۳۷ زن و ۲۲ مرد به مرحله استانی این مسابقات راه یافته اند.