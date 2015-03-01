نمایندگان مازندران از طرح های کانون حمایت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم عزیزاده گرجی عصر یکشنبه در بازدید عضو مجمع نمایندگان استان از فعالیتهای کانون پرورش فکری استان اظهار داشت: كانون پرورش فكري به دنبال آموزش رسمي نيست و عضو با اراده و اختيار خود از فعاليت هاي چهل گانه بهره مي جويد و اين اصلي ترين ويژگي كانون است كه منجر به رشد و شكوفايي كودك مي شود.

وي ادامه داد: همكاران ما در كانون پرورش فكري نيز نقش مربي را ايفا مي كنند نه كارمند و اين ويژگي نيز در استمرار و حضور اعضا و اثر بخشي فعاليت ها تاثير گذار است.

مدير كل كانون پرورش فكري مازندران خواستار آن شد تا در مجمع نمايندگان استان زمينه فراهم شود كه ضمن حضور مدير عامل كانون پرورش فكري كشور و مدير كل كانون مازندران ظرفيت هاي ملي كانون براي نمايندگان تشريح شود.

وي با تاكيد بر اهميت استفاده از ظرفيت مجمع نمايندگان استان ادامه داد: اين جلسه مي تواند زمينه بهره مندي بيشتر از قوانين براي حمايت بيشتر از كانون پرورش فكري را به عنوان متولي حوزه فكر و انديشه كودكان ونوجوانان فراهم آورد.

حسین نياز آذري نماینده مردم بابل در مجلس نیز با اعلام دغدغه و تمايل خود در بازيد از فعاليت هاي كانون و تاثير آن در كودكان ونوجوانان افزود: مخاطبين كانون، افرادي خاص و حساس هستند كه تاثير كار بر روي آنان اثرات زيادي را در رفتار و تقويت نگرش شان خواهد داشت.

نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسلامي به توجه بيش از پيش كانون به كودكان ونوجوانان روستايي اشاره كرد و بيان داشت: روستا ها و مناطق محروم نيز بايد از خدمات مفيد كانوني بهرمند شوند.

اين مسوول افزود: تشويق و ترغيب كودكان و نوجوانان به استفاده از برنامه هاي كانون و ارتباط مستمر آنان با مراكز فرهنگي و هنري، تاثير زيادي بر رشد و شكوفايي استعداد هاي گروه هدف خواهد داشت.

نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: كار براي كودكان ونوجوانان را از حساسيت ويژه اي برخوردار است و ضرورت بكار گيري افرادي متخصص در اين حوزه از مهمترين ويژگي كار فرهنگي براي كودك است كه كانون پرورش فكري در اين خصوص بسيار مستعدد است.