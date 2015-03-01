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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۷:۴۰

حجت الاسلام صفی خانی:

۷۰ اثر به کنگره ملی داستان نویسی شهدای روحانیت رسیده است

۷۰ اثر به کنگره ملی داستان نویسی شهدای روحانیت رسیده است

قزوین- دبیر نخستین کنگره ملی داستان نویسی شهدای روحانیت گفت: تاکنون ۷۰ اثر در دو قالب داستان و خاطره به کنگره ملی داستان نویسی شهدای روحانیت رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفی خانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های استان اظهار کرد: از میان مجموع آثار ارسالی به دبیرخانه ۵ نفر در بخش حاطره نویسی و ۳ نفر نیز در بخش داستان و رمان برگزیده خواهند شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر داوری این آثار توسط کارشناسان آغاز شده است که پس از طی روند داوری در مراسم اختتامیه اسامی برگزیدگان اعلام خواهند شد.

دبیر نخستین کنگره ملی شهدای روحانیت بیان کرد: در مراسم اختتامیه این کنگره که ۱۴ اسفندماه جاری در سالن آمفی تئاتر مرکزی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار می شود حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی تائب رئیس مجلس و حجت الاسلام حیدر مصلحی حضور خواهند داشت و به سخنرانی خواهند پرداخت.

صفی خانی در رابطه با محورهای کنگره ملی داستان‌نویسی شهدای روحانیت اشاره گفت: این کنگره با ولایت محوری در انقلاب و دفاع مقدس، نقش رزمی– عملیاتی روحانیت در دفاع مقدس، نقش مراجع تقلید در دوران انقلاب و دفاع مقدس، حضور روحانیت در عرصه‌ انقلاب و دفاع مقدس و نقش تبلیغی روحانیت در دفاع مقدس برگزار می شود.

 

کد مطلب 2509329

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