70 کشته در انفجارهای تروریستی ماه فوریه افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بیش از نیمی از قربانیان انفجارهای تروریستی ماه فوریه افغانستان را غیرنظامیان تشکیل می دهند. بنا بر اعلام مقامات دولت افغانستان، طی این انفجارها در ماه گذشته میلادی دست کم 70 نفر جان خود را از دست داده اند. همچنین 80 نفر بر اثر این انفجارها که عمدتا ناشی از بمب های کار گذاشته شده توسط شبه نظامیان بوده اند، مجروح شده اند.

طبق آمارهای رسمی، شبه نظامیان طالبان در این ماه دست کم 20 حمله تروریستی انجام داده اند که 13 فقره آن، حمله انتحاری بوده است. آخرین مورد از این حملات روز بیست و هفتم فوریه رخ داد که طی آن یک خودروی بمب گذاری شده منفجر شد و دو کودک را که در حال عبور از محل پارک شدن این خوردو بودند، کشت.

شبه نظامیان همچنین در ماه فوریه دو حمله انتحاری خود را در کابل پایتخت به اجرا درآورده اند. در یکی از این حملات خودروی سفارت ترکیه در افغانستان مورد حمله قرار گرفت و یک نظامی این کشور کشته شد.