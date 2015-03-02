بنیادکار - پرسپولیس؛ ماموریت جدید سرخپوشان/ نفت در اندیشه جبران

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم از رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از فردا سه‌شنبه با برگزاری ۸ مسابقه در شرق و غرب آغاز می‌شود که در این روز دو تیم پایتخت‌نشین پرسپولیس و نفت به مصاف حریفان خود می‌روند.

پرسپولیس برای ادامه روزهای خوبش در لیگ قهرمانان آسیا و جبران ناکامی ایرانی‌ها برابر حریفان ازبکستان و نفت برای جبران شکست هفته نخست مقابل حریف ازبکستانی و بازگشت به مسابقات، با هدف پیروزی به میدان می‌روند.

بنیادکار ازبکستان - پرسپولیس ایران

این دومین فرصت حمید درخشان برای نمایش توانایی‌های خود و تیمش است؛ او که به همراه پرسپولیس روزهای خوبی را در لیگ برتر ایران تجربه نکرد، در نخستین بازی در لیگ قهرمانان با ۳ گل از سد لخویا قطر عبور کرد.

آن برد ارزشمند که مقابل ۳۰ هزار تماشاگر و پیشکسوتان نامدار پرسپولیس رقم خورد، به نوعی آشتی‌کنان سرخپوشان با هواداران‌شان بود، نتیجه‌ای باعث ابقای حمید درخشان شد و شاید پایان بحران نتیجه‌گیری این تیم تهرانی.

در این شرایط که بازیکنان پرسپولیس از نظر روحی و انگیزشی روزهای بسیار خوبی را سپری می‌کنند، عصر فردا میهمان بنیادکار یکی از بهترین نمایندگان ازبکستان در سال‌های اخیر هستند. پرسپولیسی‌ها از یکسو به فکر پیروزی در این بازی، برای ادامه روند رو به رشد خود هستند و تحکیم بیشتر جایگاه حمید درخشان هستند.

همچنین آنها از سوی دیگر به فکر جبران شکست‌های ایرانی‌ها در هفته نخست این رقابتها برابر حریفان ازبکستانی هستند زیرا تراکتور و نفت، هفته پیش و در این کشور آسیای میانه، با نتایج مشابه ۲ بر یک مغلوب شدند.

البته بنیادکار نیز که در هفته نخست در خانه النصر عربستان، پیروزی را با تساوی عوض کرد با تکیه بر نفرات ملی‌پوش خود از جمله پاول بوگالو، اکمل شوراخمدوف، انور بردی‌اف، وحید شودی‌اف و ... و بازیکنانی خارجی خود به نام‌های مینوری ساتو از ژاپن، الکساندر پیچور از اوکراین، ایوان میلوسوویچ از روسیه و سمیر بکریچ از بوسنی، به فکر رسیدن به نخستین برد خود در این رقابتها است.

اگر پرسپولیس در این بازی خارج از خانه پیروز شود که با شرایط به مراتب بهتر وارد رقابتهای لیگ شده و شانس خود را برای رسیدن به مرحله بعدی جام بیشتر می‌کند. البته تساوی در این مسابقه هم اتفاقی خوبی است اما سرخپوشان نباید بازنده ازبکستان را ترک کنند زیرا این شکست ممکن است با تغییر کادرفنی و وارد شدن این تیم به شرایطی بدتر از گذشته، همراه شود.

نفت ایران - العین امارات

پیروزی در بازی پلی‌آف مقابل الجیش قطر همه را به تیم نفت امیدوار کرده بود اما آنها در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا و در روزی که پاختاکور ۱۰ نفره شده بود، تن به شکست ۲ بر یک دادند تا جام سیزدهم را با ناکامی آغاز کنند.

شاگردان منصوریان در غیاب مرتضی پورعلی‌گنجی که به چین رفته، در دومین بازی خود، در ورزشگاه آزادی میزبان العین امارات هستند، تیمی که در هفته نخست در خانه برابر الشباب عربستان با نتیجه بدون گل متوقف شد. حالا و در بازی سه‌شنبه شب، هر دو تیم به فکر رسیدن به نخستین برد خود در این جام هستند.

نفتی‌ها برای برتری در این بازی، چشم به درخشش نفرات جوان خود در کنار باتجره‌هایی از جمله ایمان مبعلی و غلامرضا رضایی هستند، نفراتی که برابر الجیش بدون اشتباه ظاهر شدند اما در بازی با پاختاکور، روی اشتباهات فردی مسابقه را به میزبان خود واگذار کردند.

در سوی دیگر میدان، العینی قراردارد که چندین بازیکن مطرح را در ترکیب خود دارد، از جمله عمر عبدالرحمن پدیده تیم ملی امارات، آساموآ جیان کاپیتان تیم ملی غنا و آقای گل فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا، علی مبخوت، لی میونگ‌جو، میروسلاو استوچ و حلال سعید. نفراتی که می‌تواند از یک اشتباه کوچک، برای موفقیت تیم خود استفاده کنند.

در این وضعیت، نفت برای جبران شکست هفته نخست خود در این جام، تنها با هدف پیروزی به میدان می‌آید تا به تکیه بر این ۳ امتیاز بازی خانگی، به رقابتها باز گردد. اگر این تیم می‌خواهد شانسی برای رسیدن به مرحله بعدی داشته باشد، نباید در خانه امتیازی از دست بدهد، حتی برابر تیم مطرحی همچون العین امارات. البته حضور تماشاگران هم می‌تواند به موفقیت این نماینده کشورمان کمک کند.

برنامه کامل دیدارهای هفته دوم از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

هفته دوم:

سه‌شنبه - ۱۲ اسفندماه

گروه A:

* بنیادکار ازبکستان - پرسپولیس ایران، ساعت ۱۶:۳۰، ورزشگاه بنیادکار

* لخویا قطر - النصر عربستان

گروه B:

* نفت ایران - العین امارات

* الشباب عربستان - پاختاکور ازبکستان

گروه E:

* شاندونگ چین - جئونبوک هیوندای کره‌جنوبی

* کاشیوا ریسول ژاپن - بین دونگ ویتنام

گروه F:

* سئونگنام اف‌سی کره‌جنوبی - گامبا اوزاکا ژاپن

* گوانگژو چین - بوریرام یونایتد تایلند

چهارشنبه - ۱۳ اسفندماه

گروه C:

* لوکو موتیو ازبکستان - فولاد ایران

* السد قطر - الهلال عربستان

گروه D:

* تراکتورسازی ایران - الاهلی امارات

* الاهلی عربستان - نسف‌ قارشی ازبکستان

گروه G:

* اوراوارد دیاموندز ژاپن - بریزبین رور استرالیا

* بجینگ گوآن چین - سووون بلووینگز کره‌جنوبی

گروه H:

* وسترن سیدنی واندررز استرالیا - گوانگژو اورگرانده چین

* اف‌سی سئول کره‌جنوبی - کاشیما آنتلرز ژاپن