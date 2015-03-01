انحصار خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، جزء ۲ بند الف تبصره ۱۳ این لایحه را با حذف عبارت «مدارس غیردولتی»، به این ترتیب تصویب کردند؛ «به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم‌التعلیم، نسبت به خرید خدمات آموزشی از طریق پرداخت سرانه آموزشی اقدام کند».

نمایندگان همچنین با تصویب جزء ۳ این بند مقرر کردند در سال آینده ساختمان های متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که به عنوان مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است، همچنان در اختیار وزارت آموزش و پرورش باقی می ماند.

مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد یکی از نمایندگان برای الحاق یک بند به این بخش از لایحه بودجه موافقت و وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا در مناطقی که نمی تواند خدمات آموزشی ارائه کند، امکان استفاده از سرویس ایاب و ذهاب رایگان به نزدیک ترین محل آموزشی را برای تمام دانش آموزان فراهم کند.