به گزارش خبرگزاری مهر، گروه جغرافیای تاریخی پژوهشکده تاریخ اسلام، به منظور بررسی مفاهیم، رویکردها، سیر تحولات جغرافیای تاریخی و روش‌شناسی این موضوع، همایشی با عنوان «جغرافیای تاریخی» برگزار می نماید.

هدف از برگزاری این همایش، بررسی تحولات جهانی در سیر اندیشه، نظریه ها وکاربردهای جغرافیای تاریخی در گذشته و زمان حاضر است. این موضوع که در دو حوزه جغرافیا و تاریخ مورد توجه قرار می گیرد، طی دهه های اخیر با تحولات اندیشه ایزیادی همراه بوده است.

برای آگاهی از این تحولات و ایجاد نوعی هم اندیشی بین رشته ای میان تاریخ و جغرافیا از یکطرف و سایر رشته های علوم انسانی از طرف دیگر، طرح موضوع جغرافیای تاریخی ضرورت پیدا کرده و در میان اندیشمندان با اقبال زیادی روبرو شده است.

زمان برگزاری همایش:

۱۳ و ۱۴ اسفندماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸

مکان برگزاری همایش:

تهران، بزرگراه کردستان، خیابان ۶۴ غربی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه همکف، سالن حکمت.

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