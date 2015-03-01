اردوغان پیش از دیدار با ملک سلمان عمره مفرده به جا آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی ان ان ترک، «رجب طیب اردوغان» پیش از عزیمت به شهر ریاض، به مکه رفته و حج به جا آورد. وی که شب گذشته برای دیدار با مقامات عربستان به همراه هیئتی وارد این کشور شده بود، احرام بسته و عازم مکه شد.

بر این اساس اردوغان و همراهانش نیمه شب وارد مسجد الحرام شده و پس از انجام طواف عمره، سعی بین صفا و مروه نیز انجام داد. وی سپس در یکی از مهمانسراهای متعلق به پادشاه عربستان در نزدیکی مسجد الحرام اسکان داده شد.

اردوغان قرار است امروز با ملک سلمان پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کند. دو کشور ترکیه و عربستان هفته گذشته در نشست مشترکی بر لزوم افزایش حمایت از شورشیان سوری تاکید کردند.

به گفته منابع دیپلماتیک، سفر رئیس جمهوری ترکیه به عربستان با هدف گشودن صفحه جدیدی از روابط میان دو کشور است، روابط دو کشور در سال های اخیر با تنش هایی همراه بوده است.