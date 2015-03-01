فعالیت ۱۲ اکیپ گشت مبارزه با تغییر کاربری مزارع در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور عصر یکشنبه در شورای کشاورزی استان گفت: این اکیپ با خودروهایی که در اختیار دارند جلوی هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز را می گیرند که این امر منجر به کاهش تغییر کاربری غیر مجاز در استان شده است.

حیدرپور با تاکید بر اجرای صحیح پروژه احداث باغ در زمین های شیب دار گفت: نهالستان ها باید به تعهدات خود پایبند بوده و نهال های استاندارد به باغداران عرضه کنند و با ایجاد نهالستان های جدید نیاز استان را در بحث تولید نهال پاسخگو باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به نظارت جدی بر توزیع سبوس در استان اشاره کرد و اظهار داشت: نظارت جدی باید به منظور عرضه مستقیم به دست دامداران باشد و لیست توزیعی مورد بررسی، نظارت و کنترل قرار گیرد تا از توزیع خارج از شبکه جلوگیری شود.

حیدرپور بر برخورد جدی با متخلفان خارج از شبکه سبوس و معرفی به ارگان های نظارتی و انتظامی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: برگزاری برنامه های هفته منابع طبیعی باید باشکوه تر از سال های گذشته باشد تا فرهنگ غنی منابع طبیعی که پشتوانه بخش کشاورزی است ترویج پیدا کند.

بروز ریزگردها نشانه کم توجهی به منابع طبیعی است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران به مشکلات ریزگردها و خشکی ها اشاره کرد و افزود: بروز اینگونه مشکلات نشان دهنده عدم توجه به منابع طبیعی است.

حیدرپور تصریح کرد: در برنامه ها هفته منابع طبیعی از تشکل ها و سازمان های مردم نهاد در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ منابع طبیعی استفاده شود.

وی همچنین مبارزه با علف های هرز، آفات و بیماری ها در مزارع گندم، کلزا، جو و تغذیه گیاهی را از موارد مهم و جدی بخش کشاورزی دانست که باید به طور جدی به آن توجه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران اظهار داشت: با توجه به آغاز کشت بهاره محصولات کشاورزی و کشت برنج، آماده سازی زمین های کشاورزی هر چه سریعتر باتوجه به کمبود منابع آبی که وجود دارد در دستور کار قرار گیرد.

توزیع ۷۷۵ تن برنج ارقام پرمحصول

حیدرپور از ۷۷۵ تن بذر برنج ارقام پرمحصول گواهی شده برای ۱۵ هزار هکتار از شالیزارهای استان خبر داد و به بکارگیری نیروهای جدیدالاستخدام اشاره کرد و افزود: باید با تقسیم بندی روستاها مدیریت را به این افراد محول کنیم.

وی هدف از برگزاری چنین جلساتی را بررسی و رفع مسایل و مشکلات بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: اعتبارات بخش کشاورزی به شهرستان هایی تخصیص داده می شود که اقدامات موثر تری در بخش کشاورزی دارند و فعالیت های این حوزه را به بهترین نحو به انجام برساند.

وی با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بحث پروزه های عمرانی عقب است گفت: با توجه به اینکه امسال اعتبارات بیشتری نسبت به سال های گذشته به جهاد کشاورزی تخصیص داده شده است باید هر چه سریعتر به زمان از پیش تعیین شده دست یابیم و پروژه های عمرانی را به سرانجام برسانیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تاکید بر اینکه نمایشگاه های بهاره فرصت مناسبی برای تنظیم بازار و عرضه گوشت مرغ است گفت: مرغ ذخیره سازی شده باید با قیمت مصوب در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا توزیع شود.

حیدرپور ادامه داد: با توجه به فشارهای زیادی که بر روی وزارت جهاد کشاورزی است تا تنظیم بازار را با اختلال نشان دهند اما با سعی و تلاش وافر مدیران جهاد کشاورزی بازار شب عید تنظیم و مدیریت شده خواهد بود.

وی افزود: نباید تسلیم مواردی شد که انگیزه را از همکاران بخش کشاورزی دور کند بلکه باید شرایط را به نحو مطلوب و ایده آل تغییر داد.