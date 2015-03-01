آتش سوزی در کارخانه تولید تینر در مشهد اطفا شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک کارخانه تولید تینر واقع در کیلومتر ۲۰ جاده قوچان ظهر یکشنبه آتش گرفت و شدت آتش سوزی و حجم شعله های آتش موجب وحشت بسیاری از ساکنان مجاور این کارخانه در روستای عسکریه شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با تایید این خبر در تشریح این حادثه گفت: با اعلام آتش سوزی در این واحد تولیدی مقارن ساعت ۱۱:۳۰ امروز به دلیل شدت حریق تعداد ۳۰ آتش نشان به همراه ۸ دستگاه خودرو از ۴ ایستگاه آتش نشانی به محل اعزام شدند.

حسن جعفری در گفتگو با مهر بیان کرد: در این حادثه یک عدد مخزن حاوی ۱۲ هزار لیتری تینر طعمه آتش شده بود که به دلیل قرار گرفتن ۵ مخزن ۱۲ هزار لیتری مواد قابل اشتعال دیگر در مجاورت آن بیم شدت گرفتن حریق و به بار آمدن خسارات بیشتر وجود داشت.

وی افزود: خوشبختانه با تلاش و مجاهدت مضاعف آتش نشانان در عملیاتی سخت آتش نشانان موفق شدند از سرایت آتش به سایر مخازن جلوگیری و نسبت به ایمن سازی محل اقدام کنند.

وی افزود: خوشبختانه این حادثه هیچ خسارت جانی در بر نداشت.